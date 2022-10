von Heidi Rombach

Strahlend blauer Himmel begleitete die 166. Auflage des Birkendorfer Chilbimarkt der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Schon früh am Morgen waren die vielen Marktbetreiber von fern und angereist, um von 8 bis 18 Uhr ihre Marktstände in der Bühlstraße ihre Waren und Produkte anzupreisen. Marktmeisterin Tanja Dörflinger organisierte bereits zum fünften Mal die über die Gemeindegrenze bekannte und beliebte Traditions-Veranstaltung. Mehrere Hunderte Besucher genossen Einkauf und Kulinarik.

Tochter Sabine und Vater Walter Jeretzky sind seit Jahrzehnten am Chilbimarkt. | Bild: Heidemarie Rombach 2022

Schon um 6 Uhr stand Tanja Dörflinger mit ihren Helfern Antonia Hilpert, Mark Stengel und Ortsvorsteher Norbert Schwarz parat, um Stände einteilen und für Fragen jeglicher Art Rede und Antwort stehen. Eigentlich war es der achte Markt, an dem sie als einstige Mithelferin fungierte. Das Wetter spielte mit, sodass die 80 Marktstände rasch ihre Plätze einnehmen konnten.

Schon früh am Morgen waren viele Besucher auf dem Markt. | Bild: Heidemarie Rombach 2022

Die Marktbetreiber kamen aus dem näheren Umkreis, einige aber auch ganz Baden-Württemberg und Bayern, die ihre eigenen Verkaufsstände mitbrachten und aufbauten. Aus Ühlingen-Birkendorf waren etliche Betriebe, Selbstständige und Vereine mit Selbstgenähtem, Spielsachen, Essen und Dekoartikeln vertreten. Den einheimischen Vereinen stellte die Gemeinde ihre Marktstände bereit. Als besonderes Glanzlicht erwies sich für die Kinder das Bungee-Jumping.

Ein Schwätzchen halten

Die Stimmung war prächtig unter Händlern und Käufern. Rasch kam man ins Gespräch und die eine oder andere Begegnung entpuppte sich als jahrzehntelanges Kennen.

Die Veranstaltung Der Chilbimarkt ist eine Traditionsveranstaltung der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, früher auch als „Saumarkt“ gekannt. 2022 wurde er zum 166. Mal gefeiert. Jedes Jahr am Dienstag nach dem 3. Sonntag im Oktober findet er statt. Er ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender. Er lockt von Beginn an jährlich zahlreiche Besucher an. Eine Vielzahl an Waren in verschiedenen Bereichen macht den Markt bunt. Wer auf der Suche nach einem Schnäppchen war, konnte fündig werden. Dabei dürfen traditionell Glühwein und Zwiebeldünne nicht fehlen.

Marktbetreiber Walter Jeretzky aus Schwenningen mit seinen 84 Jahren kommt ununterbrochen seit 50 Jahren mit seinem Stand nach Birkendorf, an dem er Unterwäsche, Nachtmode und Textilveredlung verkauft. Seine Tochter Sabine (60 Jahre) begleitet ihn in dritter Generation des 1934 gegründeten Unternehmens. Bis nach Trier führt sie der Weg. Walter Jeretzky genießt die Zeit auf Wanderschaft, die auf Gesundheit, Gesprächen mit den Leuten und vielen Stammkunden und einem guten Standplatz basiert.

Eine Vesperpause genießen diese Besucherinnen nach einem anstrengenden Bummel. | Bild: Heidemarie Rombach 2022

Silvia Rümelin aus Riedern am Wald war mit ihrem Verkaufswagen in Birkendorf, an dem sie unter dem Namen „Sharkys Bartruck“ Cocktails für Groß und Klein zubereitete. „Der schönste Part ist für mich, wenn alles gerichtet ist, um dann mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Davon lebe ich – das ist meins“, sagt sie.

Heiße Maroni sind im Herbst ein Genuss. | Bild: Heidemarie Rombach 2022

Für Martina Bischof von der Allgäuer Käseküche ist der Chilbimarkt in Birkendorf einer der schönsten, sodass sie seit mehr als 30 Jahren immer wieder hierher kommt. In zweiter Generation verkauft Christian Mauch Hosenträger, Ledergürtel, Ernte- und Taschentücher, Vesperbretter, Kopfbedeckung und vieles mehr.

Markthändler Christian Mauch kommt schon in der zweiten Generation nach Birkendorf. | Bild: Heidemarie Rombach 2022

Seit 59 Jahren ist Familie Mauch aus Neuried dabei und zählt sich somit auch fast schon zum lebenden Inventar der großen Jahrmärkte.

Ühlingen-Birkendorf Birkendorfer Chilbimarkt begeistert Klein und Groß. Sehen Sie hier die Bilder Das könnte Sie auch interessieren