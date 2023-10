Die Alemannen-Rockband Luddi aus Birkendorf blickt auf 22 Jahre erfolgreiche Band-Geschichte zurück. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet und wollte 2021 ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Corona vermasselte aber die Party. Zweimal musste das Konzert zum Leidwesen von Musikern und Fans verschoben werden. Zwar konnte die Corona-Pandemie die Konzerte 2021 und 2022 verhindern, nicht aber die Kreativität der Band ausbremsen.

Am 22. April in Heiligenberg (v.l.): Christoph Dörflinger, Simon Frommherz, Thilo Rebmann, Manuel Dörflinger, Gast-Bassist Igor Pfeifer, Jürgen Schmidt. | Bild: Hermann Foerster

Am 29. und 30. Dezember soll es nun endlich soweit ein: Die Band kündigt ein 20+2-Geburtstagskonzert mit tollen Überraschungen an. Schon allein die Idee, das Haus des Gastes in Birkendorf in eine Arena zu verwandeln, ist einzigartig. Die Band mit Manuel und Christoph Dörflinger, Thilo Rebmann, Simon Frommherz und Jürgen Schmidt sowie einem Gast-Bassist wird nicht wie gewöhnlich auf der Bühne auftreten, sondern mittendrin. Die urig-sprachwitzigen Texte der Mundartpoeten werden bei diesen Konzerten leidenschaftlich rockig und mitreißend weltmusikalisch präsentiert.

Luddi-Bandchef Manuel Dörflinger (links) bespricht mit SunriSing Chor-Dirigent Neal Banerjee (rechts) das Konzertprogramm und die Lieder für das Geburtstagskonzert. | Bild: Ursula Ortlieb

Einmal mehr zeigt dann der Macher von „Hagehole“, Manuel Dörflinger, sein Talent, besondere Veranstaltungen zu kreieren und mit seinen Musiker-Freunden professionell vorzubereiten. Als der Chorverband Breisgau für sein neues grenzüberschreitendes alemannisch-sprachiges Chorbuch, das im Jahr 2024 erscheinen wird, auch zwei von den Brüdern Christoph und Manuel Dörflinger komponierte und getextete Luddi-Lieder darin aufnehmen wollte, stimmten die beiden gerne zu. Damit war dann auch die Idee geboren, an den beiden Konzertabenden einen fetzig-jungen Chor vokal einzubetten.

CD-Taufe 2019 „Re-Tour-de-France“ im Klostergarten in Riedern am Wald begeisterten mit einer mitreissenden Show über 500 Konzertbesuchern. | Bild: Ursula Ortlieb

Der stimmgewaltige Auftritt des Chors SunriSing aus Bettmaringen soll dann auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk sein. Als weitere musikalische Gäste werden außerdem Ralf Busch und Ralf Ziser von der befreundeten Mundartband Fischerman‘s Fall dabei sein. Bekannt ist diese Kaiserstühler Band durch ihre Stadion-Hymne des SC Freiburg. Man darf gespannt sein, ob dann auch „SC Freiburg vor“ zu hören sein wird. Wer dieses einmalige Klangerlebnis nicht verpassen möchte, sollte sich bald Eintrittskarten sichern. Diese gibt es unter luddi.reservix.de/events. Bei beiden Konzertabenden im Haus des Gastes in Birkendorf ist jeweils um 19 Uhr Einlass, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Ühlingen-Birkendorf Der Musikstil von Luddi lässt sich schwer einordnen, unverkennbar sind aber die alemannischen Texte Das könnte Sie auch interessieren

Die Band

Luddi, alemannisch für Luftikus, Tagedieb oder Tunichtgut, das sind fünf Multi-Instrumentalisten aus Birkendorf im Rothauser Land, die sich vor 22 Jahren zusammengefunden haben, um fortan nicht mehr auf Englisch, sondern nur noch in ihrer Muttersprache Alemannisch zu singen. Das Vorhaben erwies sich schnell als gelungene Entscheidung, denn die Alemannen-Rocker von Luddi können inzwischen auf über 300 Konzerte und diverse Fernseh- und Radioauftritte zurückblicken.

Kleinkunstpreis für Musiker

Egal ob Stuttgart, Zürich oder entlang der französischen Atlantikküste: Luddi eroberte in den vergangenen Jahren renommierte Bühnen im In- und Ausland und wurde dafür unter anderem mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg belohnt. Ihr 20-jähriges Bestehen will die Band nun mit zwei Konzertabenden am 29. und 30. Dezember in Birkendorf feiern. Weitere Informationen zu Luddi, und außerdem einige Videos von Auftritten der Alemannen-Rocker, gibt es im Internet unter der Adresse http://luddi.com