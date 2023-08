Luddi ist eine erfolgreiche Birkendorfer Alemannenrockband, die 2002 gegründet wurde. Mit Dialekt kennen sich die fünf Mitglieder gut aus, denn sie sind in Birkendorf verwurzelt und sprechen Alemannisch.

Der Name Luddi

„Luddi“ ist ein Begriff aus dem Alemannischen und bedeutet Schwerenöter, Tagedieb und Ähnliches und ist abgeleitet von Ludwig XIV., der wegen seiner Ausschweifungen und Verschwendung in die Geschichte einging.

Die Mitglieder

Mitglieder der Alemannenrockband Luddi sind Christoph Dörflinger (Jahrgang 1968, Sänger, Klarinette und Saxofon), Manuel Dörflinger (Jahrgang 1972, Gitarre, Trompete und Gesang), Simon Frommherz (Jahrgang 1980, Trompete und Percussion), Jürgen Schmidt (Jahrgang 1974, Gitarren), Thilo Rebmann (Jahrgang 1973, Schlagzeug und Gesang) sowie verschiedene Gastmusiker am Bass.

CD-Taufe 2019 „Re-Tour-de-France“ im Klostergarten in Riedern am Wald begeisterten mit einer mitreissenden Show über 500 Konzertbesuchern. | Bild: Ursula Ortlieb

Musikalisches Birkendorf Seit den 80er-Jahren gibt es immer wieder Musikbands in Birkendorf. Ihre Anfänge an Instrumenten entsprangen der Trachtenkapelle Birkendorf. In den 80er- und 90er-Jahren wollten die jungen Leute mehr als Marsch und Polka. Rock und Pop waren angesagt. 1985 gründeten sieben junge Birkendorfer Männer „WAP“ (Wladiwostok Air Pollution). Anfang der 90er-Jahre brachten sie sogar die Band „Pur“ nach Birkendorf und traten als Vorgruppe auf. Weitere Bands folgten. Josef Kaiser widmete ihnen ein Kapitel in der Birkendorfer Chronik (Seite 403 bis 420).

Rockmusik mit Mundarttexten

Vor ihrem ersten Konzert setzte Luddi 2001 die Idee in die Tat um, eine CD mit dem Titel „Luddi-Füürioo!“ in einem Tonstudio in Esslingen aufzunehmen. Anlässlich der 50-Jahr-Feier des Landes Baden-Württemberg kam es im April 2002 im Saal des Klettgau-Gymnasiums Tiengen zum ersten Auftritt.

Das zweite Konzert soll für Band und Publikum etwas ernüchternd gewesen sein, erzählt Bandchef Manuel Dörflinger. Das ältere Publikum habe folkloristische Musik und Volkslieder erwartet, die Musiker hingegen Rock und Pop begeistertes Publikum. So kam am Ende des Spektakels ein älterer Herr und sagte: „Alles guet un recht, aber viell, viell lieser! Mer vestoh jo nüt!“

Luddi war beim 45-jährigen Jubiläum der deutsch-französischen Partnerschaft mit Machecoul 2018 mit zwei Konzerten in Machecoul und am Atlantik vertreten und begeisterte die Franzosen. Von links: Simon Frommherz, Gastmusiker der Band Martin Bürger, Manuel und Christoph Dörflinger, Thilo Rebmann und Jürgen Schmidt. | Bild: Ursula Ortlieb

Um die Texte mit Sprachwitz über Sinn, Unsinn und Irrsinn des Alltags zu verstehen, sollte man Alemannisch können. Wenn in urigem Dialekt gesungen wird, kann es aber auch vorkommen, dass hin und wieder Bass, Trompete, E-Gitarre und Schlagzeug die Liedtexte übertönen. „Werden englische Titel verstanden? Sicher nicht!“

Die Luddis aus Birkendorf begeisterten 2018 auch Franzosen bei Konzerten in der Partnerstadt Machecoul und am Atlantik. Mittlerweile kann die Band auf über 300 Konzerte, verschiedene Fernseh- und Radioauftritte und acht Alben zurückblicken. Für ihre Mundartrockmusik und Ideen wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Das Musik-Genre

Luddi und die musikalische Richtung wird in der Birkendorfer Chronik von Josef Kaiser beschrieben. Die Musik lasse sich nicht leicht einordnen. Manche hören ein wenig Rolling Stones raus, zuweilen Eric Clapton und manchmal etwas Element of Crime. Richtig sei auch, dass im Kraft strotzenden Rhythmus und dennoch sauber gestalteten Rock auch Beimischungen von afrikanischen Trommelklängen, aber auch eine Prise Pop-Romantik dabei seien.

Da die Musiker alle in der Trachtenkapelle Birkendorf groß geworden sind, könne man auch Brass-Klänge von Trompete, Posaune und Saxofon hören. Fest steht, dass die Stücke von Manuel und Christoph Dörflinger selbst komponiert und getextet und dann von allen gemeinsam arrangiert werden. Deshalb sind sie unvergleichlich.

CD-Taufe 2019 „Re-Tour-de-France“ im Klostergarten in Riedern am Wald mit über 500 begeisterten Konzertbesuchern. Sänger Christoph Dörflinger hielt das Publikum nicht nur gesanglich, sondern akrobatisch in Atem. Mal sang er auf dem Schiff, kletterte die Takelage hoch oder bei der Band am Boden und dann wieder im Publikum. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Musiker mit Leib und Seele sind „Birchedorfer“. Darum singen sie in ihrer „Muetersproch“. Mit Thilo Rebmann sitzt einen professioneller Musiker am Schlagzeug und begleitet manche Titel auch mit Gesang. Ihre Themen sind Alltagsgeschichten, Liebe, Kurioses und Nachdenkliches über das Leben.

Mit Luddi wird es weitergehen – auch nach über 21 Jahren verstehen sie sich gut und sind nicht müde geworden, neue Stücke zu kreieren, Texte zu verfassen und Musik zu machen. Sie freuen sich auf das Jubiläumskonzert, das wegen Corona ein Jahr verspätet kommt. Ende Dezember wir es im Haus des Gastes in Birkendorf stattfinden und für einige Überraschungen sorgen.

Informationen zur Band gibt es im Internet unter www.luddi.com