Bei der jüngsten Hauptversammlung blickte der Sportverein Ühlingen (SVÜ) auf sein 100-jähriges Bestehen im kommenden Jahr. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten haben bereits begonnen. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr lag das Hauptaugenmerk auf der Instandhaltung der Sportanlage in Ühlingen. Rasenplatz, Kunstrasenplatz und Vereinsheim mussten gepflegt werden. Des Weiteren hat der SVÜ die Gäste bei den Heimspielen in Ühlingen bewirtet und die Umkleidekabinen wurden saniert. Der SVÜ hat derzeit 134 Mitglieder, darunter 73 Passivmitglieder, 55 Kinder im Kinderturnen und sechs Ehrenmitglieder. Das Kinderturnen steht unter der Leitung von Elke Andris.

Nach mehr als 25 Jahren steht nun die Umrüstung der alten Flutlichtanlage am Kunstrasen auf LED-Technik an, diese soll noch im Juli stattfinden. Älter als 25 Jahre ist auch die Beregnungsanlage am Rasenplatz, sie soll saniert werden. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des SVÜ im Jahr 2024 sollen zwei zusätzliche Umkleidekabinen an das Vereinsheim angebaut werden. Die Planungen sind im Gange, die Fertigstellung ist für Mai vorgesehen. Der SVÜ hat an der Ühlinger Dorfputzete teilgenommen und der Steg zum Sportplatz wurde saniert. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand wiedergewählt. Im Amt bleiben der Vorsitzende Timo Schäuble, der stellvertretende Vorsitzende Urs Wasmer, der Kassierer Joachim Banholzer, der Schriftführer Dirk Schäuble sowie die Beisitzer Uwe Gantert, Timo Vogt, Marvin Kalt und Florian Gampp.

Das Datum für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen steht bereits fest: Gefeiert werden soll am Wochenende vom 30. August bis 1. September 2024. Vorgesehen sind am Freitag ein Firmenfußballturnier und ein Handwerkerhock mit zünftiger Musik. Am Samstag soll es Fußallspiele und einen Partyabend geben. Für Sonntag sind ein Festgottesdienst, ein Frühschoppenkonzert, der Festakt und ein Jugendturnier geplant. Eine Fotoausstellung soll Einblick in 100 Jahre währende Vereinsgeschichte geben