von Elisabeth Baumeister

Ekkehard Blank aus Hürrlingen hat den Mesnerdienst in St. Leodegar fast 42 Jahre lang zuverlässig ausgeübt. Jetzt wurde der 79-Jährige verabschiedet. Blank hat große Probleme mit dem Augenlicht und musste den Posten schweren Herzens aufgegeben: „Es ist mir einfach zu viel geworden.“

Im Frühjahr 1979 hatte Pfarrer Franz Erlinspiel die Pfarrei uverlassen und mit ihm seine Haushälterin „Fräulein Rosa“, die den Mesner-Dienst ausgeübt hat. Auf der Suche nach einem Nachfolger waren die Pfarrgemeinderäte an den Postbeamten Ekkehard Blank herangetreten: „Du musst das machen!“ Doch Blank hatte mit Verweis auf seine beruflichen Verpflichtungen abgewunken. „Ich erinnere mich noch genau, an den Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Franz Erlinspiel. Dieser hat einfach verkündet, dass Ekkehard Blank der neue Mesner ist. Total überrumpelt habe ich damals eingewilligt, den Dienst vorläufig zu übernehmen.“

Aus dieser „Vorläufigkeit“ sind beinahe genau 42 Jahre geworden. „Ich habe es immer gerne gemacht,“ so Blank. In dieser Zeit hat er sechs Pfarrern gedient. Herausragend war für Blank die Heimat-Primiz von Erzbischof Georg Gänswein.

Ekkehard Blank ist auch Kommunionhelfer, er hat die Einsatzliste für die Kommunionhelfer und die Lektoren erstellt, und er war für die Ministranten zuständig. Zum eigentlichen Mesnerdienst kamen im Lauf der Zeit immer mehr Aufgaben dazu. Der Hausmeisterdienst für die Kirche und das Pfarrhaus, die Pflege der Außenanlagen und die Belegung von Pfarrsaal und Pfarrgarten. Mit großem Fachwissen hat Ekkehard Blank unzählige Führungen im Kloster mit dem Schulmuseum und in der Pfarrkirche durchgeführt. In seine Amtszeit als Mesner und Pfarrgemeinderat fiel in den Jahren 2000/2001 die große Innenrenovation der Pfarrkirche St. Leodegar.

Mindestens zweimal täglich ist Ekkehard Blank von Hürrlingen nach Riedern in die Pfarrkirche gekommen, zum einen für den Schießdienst aber auch für die unzähligen anderen Termine. Für jeden Kundendienst, jede Reparatur ob Heizung, Turmuhr und vieles mehr, war er der Ansprechpartner.

Ekkehard Blank war 33 Jahre Pfarrgemeinderat, davon 15 Jahre Vorsitzender des Gremiums. Er war zudem 34 Ortschaftsrat und 23 Jahre Ortsvorsteher von Hürrlingen. In allem unterstützt von seiner Familie mit den beiden Söhnen und dem Enkel Julius. Ehefrau Liselotte hat über Jahrzehnte den Kirchenputz übernommen.

An die neue Situation muss sich Blank erst noch gewöhnen: „Am Samstag, so kurz vor 16 Uhr hab ich gedacht, jetzt wird‘s aber Zeit zum den Sonntag einläuten.“ Der jahrzehntelange Dienst als Mesner ist dem 79-Jährigen eben doch in Fleisch und Blut übergegangen.