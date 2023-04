Jugendwart Pascal Breier konnte vor einigen Tagen zahlreiche Jugendliche und Ausbilder in der Feuerwehrhalle Ühlingen zur Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr begrüßen. Die Jugendfeuerwehr mit 58 Mitgliedern, davon 36 Jugendliche und 22 Kinder, ist die größte Feuerwehrabteilung der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Neun Jugendliche konnten dabei von der Kinder- zur Jugendgruppe befördert werden.

Eine besondere Anziehung hatte der „Füürwehrfrittig“ in Birkendorf. Laut Kindergruppenwart Simon Güntert meldeten sich danach 18 Kinder neu an. Das wundert einen nicht, wenn man den Berichten des Jugend- und des Kindergruppenwarts zuhört, wie vielfältig die Jugendfeuerwehr ist. Von Spielen über Funken, Umgang mit technischem Gerät bis hin zu Proben oder Umweltaktionen und vieles mehr reichen die Aktivitäten. 22 Proben mit der Jugend und 18 mit den Kindern führten elf engagierte Jungausbilder durch. Der Jugend steht ein auf sie konzipierter Feuerwehranhänger zur Verfügung, den Timo Schäuble plante und mit Jannik Schäuble selbst baute. Dieser wird bei Übungen eingesetzt.

Die Jugend-Mannschaft könne bereits die Jugendflamme (ein in drei Stufen gegliederter Ausbildungsnachweis für Jugendfeuerwehrmitglieder) ablegen, führte der Pascal Breier aus. Er dankte Ausbildern und Betreuern, die alle Mehrfachfunktionen wahrnehmen. Mehrere hätten Seminare der Jugendfeuerwehr Baden-Württembergs besucht oder sich für 2023 bereits angemeldet. Positiv schaue man auf das kommende Jahr. Im Juli sei erstmals in der Gemeinde ein Zeltlager mit rund 400 Gästen geplant. Dieses verspricht die Möglichkeit, zu einem einmaligen Erlebnis zu werden, so Simon Güntert. Organisation, Mühe und Arbeit, aber auch Vorfreude seien damit verbunden.

In Wortmeldungen aus der Versammlung gaben die Jugendfeuerwehrmitglieder Marcel Friesleben und Markus Moor ihren Ausbildern Bestnoten: „Weiter so, wir bleiben dabei.“

Kassenwart Moritz Gampp verzeichnete ein leichtes Minus beim Kassenstand. Dies sei zu verschmerzen, so Kassenprüfer Tobias Schäuble, der korrekte Kassenführung bestätigte. Bürgermeister Tobias Gantert gab den anwesenden Jugendlichen einen Demokratie-Crashkurs. Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands wurde Fabian Böhler zum Schriftführer gewählt. Sandra Breier kandidierte nach sieben Jahren nicht mehr. Tobias Gantert hob in seinen Dankesworten die Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Schulen im vergangenen Jahr hervor, die wichtig sei und Erzieherinnen und Lehrkräfte überzeugte.

Zum Abschluss lobte Gesamtfeuerwehrkommandant Oliver Kraus die großartige Jugendarbeit und dankte für das Engagement. Der Jugend- und der Kindergruppenwart ließen danach das Jahr in Bildern Revue passieren.

Feuerwehren: Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hat sieben Feuerwehrabteilungen und eine Jugendfeuerwehr mit Mitgliedern aus allen Ortsteilen der Gemeinde.