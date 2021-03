von Ursula Ortlieb

Der Elferrat Birkendirf und die Mundart-Rocker Luddi haben für die ausgefallene Fasnacht ein Trostpflaster produziert. Angelehnt an die Fernsehshow „The Masked Singer“ wagen sich Narren auf die Bühne. Vier maskierte Zweiergruppen treten vor dem Rateteam mit Bürgermeister Tobias Gantert, seinem Stellvertreter Wolfgang Frech und Jutta Weber, Vorsitzende der Nerrenvereinigung Kleggau, in zwei Runden gegeneinander an. Wer sich unter den Masken verbirgt, bleibt bis zum Finale ein Geheimnis.

Heute werden Hinweise zum dritten Duo gegeben, das aus den Ühlinger Stiegele Chatz und den Faulenfürster Bollimänkl stammt. Es gehört zum Spezialgebiet, sich mit Leitern auseinanderzusetzen. Ob die Beiden auch die Siegesleiter besteigen werden, wird sich herausstellen. Zu Hause kann ab sofort mitgeraten werden. Die ersten zwei Teile sind bereits auf dem Youtube-Kanal der Narrenzunft Birkendorf zu finden. Der Auftritt des dritten Duos erscheint ab Montag, 20 Uhr. Auf das Finale können sich die Zuschauer am Gründonnerstag ab 20 Uhr freuen. Alle Infos zu den der Auftritten und Abstimmung gibt es hier.