von Ursula Ortlieb

Als Trostpflaster für die ausgefallene Fasnacht haben sich Birkendorfer Elferrat und Luddi etwas überlegt: Wie in der Fernsehshow „The Masked Singer“ wagen sich Narren aus dem Rothauser Land auf die Bühne. Vier maskierte Zweiergruppen treten vor dem Rateteam, bestehend aus Bürgermeister Tobias Gantert, seinem Stellvertreter Wolfgang Frech und der Vorsitzenden der Narrenvereinigung Kleggau, Jutta Weber, in zwei Runden an. Wer sich unter den Masken verbirgt, bleibt bis zum Finale geheim. Es gibt Hinweise auf die Identität der Personen, wir in vier Artikeln bekanntgeben. Heute präsentieren wir den Berauer Wurzelsepp und das Birkendorfer Rombachwiibli, die als zweites Team antreten.

Die beiden sind nah am Wasser gebaut und konnten sich schon in den Proben kaum zurückhalten. Es bleibt spannend, wie sie sich auf der Bühne verhalten werden. Mit Kind und Kegel kennen sie sich aus. Diese zwei Themen stehen auf ihrer Prioritätenliste oben. Welchen Stellenwert das Singen in ihrem Leben hat, ist im zweiten Video am Sonntag, 28. März, 20 Uhr, auf dem Kanal der Narrenzunft Birkendorf zu sehen. Das erste Duo ist ab Freitag, 26. März, auf Youtube zu finden. Die Kandidaten werden auch auf der Instagram- und Facebookseite der Narrenzunft vorgestellt. Alle Infos finden Sie hier.