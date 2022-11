von Werner Steinhart

Der Ortschaftsrat Ühlingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Finanzen für das kommende Jahr befasst – sowohl, was das eigene Ortschaftsbudget betrifft, als auch die Wünsche an den Gemeindehaushalt. „Auf der Liste stehen im Allgemeinen Projekt aus diesem Jahr und den Vorjahren, die wieder aufgegriffen werden und somit kaum Projekte, die in den Gemeindehaushalt aufgenommen werden sollten“, sagte Ortsvorsteher Klaus Müller.

Noch ist es eine Obstbaumwiese an der Witzhalderstraße gegenüber von Feuerwehrgerätehaus und Sozialem Zentrum. Dort ist ein Baugebiet geplant – mit Nahwärmeheizzentrale. | Bild: Werner Steinhart

In Ühlingen gibt es derzeit keine Bauplätze und so steht an erster Stelle der Wunschliste für die kommenden Jahre der zweite Bauabschnitt des Karl-Sternadl-Weges. „Wenn sich auch die Situation aktuell wegen der Zinsentwicklung für Bauwillige geändert hat, so wäre die Erweiterung schon wichtig; und wir haben das Baugebiet weiterhin im Blick“, stellte Klaus Müller fest.

Dringend sei auch das geplante Baugebiet in der Witzhalderstraße gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus. Hier sollen Parkplätze für das Soziale Zentrum und die Nahwärmeheizanlage für Gerätehaus und Soziales Zentrum entstehen. Es gebe schon Anfragen von Bauherren.

Der Ortsteil Aktuell hat Ühlingen 1155 Einwohner, die auf einer Gemarkungsfläche von 1132,27 Hektar leben. Die Weiler Schelgen, Unterwitzhalden und Oberwitzhalden sowie die Stockenhöfe liegen ebenfalls auf der Gemarkung von Ühlingen. Der Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hat im Jahr 2016 sein 1200-jähriges Bestehen gefeiert. Der Ortschaftsrat hat acht Mitglieder, Ortsvorsteher ist Klaus Müller.

„Die Sanierung der Schlüchttalhalle wird in den nächsten Jahren in den Vordergrund rücken müssen“, sagte Ortsvorsteher Klaus Müller | Bild: Werner Steinhart

43 Jahre alt ist die Schlüchttalhalle und an ihr nagt der Zahn der Zeit. „Die Sanierung der Schlüchttalhalle wird in den nächsten Jahren in den Vordergrund rücken müssen“, sagte der Ortsvorsteher. Genauso alt ist die Fensterfront der Halle, die bei Starkregen undicht ist, das Fensterglas ist teilweise erblindet. Hier wünscht man sich eine energetische Sanierung der Fensterfront.

Dazu gehört auch eine Dachsanierung im Bereich der Bühne, da das Dach undicht ist. Ein Vorschlag des Ortschaftsrats dazu: Das Anbringen eines Pultdachs ergebe Sinn, dann könnte eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Auch der Brandschutz muss nachgebessert werden, zwei Notausgänge reichen nicht.

Das Haus der Vereine in Ühlingen bräuchte dringend eine Dachsanierung. Für die Instandsetzung wäre eine Investition von mindestens 50.000 Euro erforderlich. Bilder: Werner Steinhart | Bild: Werner Steinhart

Wieder aufgenommen werden soll in den Haushalt der Gemeinde die Dachsanierung des Hauses der Vereine. 50.000 Euro waren im Haushalt bereitgestellt. Da die Kapazitäten für die Kinderkrippe in Ühlingen begrenzt sind, steht die Planung eines Anbaus an.

Das Ortschaftsbudget

Aus dem Ortschaftsbudget möchte der Ortschaftsrat 11.000 Euro entnehmen. Darunter fällt die Feldwegesanierung für 2000 Euro, für Dorfputzete, Blumenbeete und Verschönerungsmaßnahmen stehen 4000 Euro zur Verfügung. 3000 Euro sind vorgesehen für den Holzsteg über die Schlücht.

Es ist seit Jahren ein wichtiges Anliegen des Ortschaftsrats, das Abenteuerspielgelände an der Schlücht beim Kindergaren zu erhalten und zu pflegen. 2000 Euro sind dafür vorgesehen. Derzeit wird in Eigenarbeit als weitere Attraktion ein Baumhaus errichtet. Auch soll noch ein Spielhaus errichtet werden.