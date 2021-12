von Werner Steinhart

Veröffentlicht wurde dieser Tage der Veranstaltungskalender der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf für das Jahr 2022. Sieht man auf die Fülle der geplanten Veranstaltungen, so scheint es, dass die Veranstalter für 2022 Corona ausblenden und das kommende Jahr in den Augen der Vereine wieder zur Normalität zurückkehrt. Die Bürgerversammlungen in den acht Ortsteilen im Januar wird es allerdings nicht geben, darauf haben sich Bürgermeister und Ortsvorsteher geeinigt.

Die Vereine Mehr als 70 Vereine und Gruppierungen gestalten das Dorfleben in den acht Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf, darunter sieben Musikvereine und Trachtenkapellen sowie zwei Guggenmusiken. Fünf Narrenzünfte, sportlich engagiert sind sieben Sportvereine, teils in Sportgemeinschaften, Gymnastikgruppen, Tennisclub und Skiclub. Vier Kirchenchöre und ein Männerchor fördern das Liedgut.

Ganz optimistisch zeigen sich die Narren zu Anfang des Jahres. Allen voran die Narrenzunft Wurzelsepp aus Berau, die am 19. und 20. Februar das Schlüchttalnarrentreffen geplant hat. „Im Moment planen wir trotz der anstrengenden Corona-Lage einfach einmal weiter. Wir behalten uns aber vor kurzfristig abzusagen“, sagte Narrenboss Sebastian Schlachter in seiner Einladung an die Mitgliedsvereine der Schlüchttal-Narrenvereinigung. Auch die Wilderer im Steinatal bereiten sich auf eine komplette Fasnacht vor, vom Nudelsuppenessen am Schmutzigen Donnerstag bis zum Bunten Abend in der Steinatalhalle.

Der Berauer Wurzelsepp zeigt sich optimistisch und hofft, das Schlüchttal-Narrentreffen im Februar austragen zu können. Falls ihnen die Corona-Pandemie nicht doch einen Strich durch die Rechnung macht. | Bild: Werner Steinhart

Auch der Narrenverein HüRi plant schon eine normale Fasnacht für 2022. Die Ühlinger Stiegele Chatzen sind vorsichtiger, sie verzichten auf den Bunten Abend, denn, so sagt Vorsitzende Sandy Schäuble: „Unserer Meinung nach sollten alle unabhängig von einer 2G- oder 3G-Regelung Fasnacht feiern können.“ Aber am Fasnachtsmontag wird es einen Kinderumzug mit bunten Programm auf dem Posthornplatz geben.

In den vergangenen zwei Jahren sind die Jahreskonzerte der Trachtenkapellen und Musikvereine meist ausgefallen. 2022 hoffen die Blasmusiker wieder auftreten zu dürfen: Am 2. April der Musikverein Untermettingen, am 9. April der Musikverein Riedern a. W., am 14. Mai Trachtenkapelle Brenden, 12. November Trachtenkapelle Birkendorf, am 19. November Trachtenkapelle Ühlingen und am 11. Dezember Kirchenkonzert der Trachtenkapelle Berau.

Gleich sieben Aufführungen des Freilichttheaters „Zwischen den Welten“ nach Heinrich Ernst Kromers „Amerikafahrt“ wird es im Juli und August im Klostergarten in Riedern a. W. geben. In den vergangenen zwei Sommern mussten die Freilichtspiele abgesagt werden. Der Theaterverein Zeitschleuse kann auf 5 Jahre zurückblicken und feiert in kleinem Rahmen am 16. Januar im Vereinsheim. Schon zweimal abgesagt wurde das traditionelle Erntedankfest der Trachtenkapelle Berau, jetzt hofft man vom 24. bis 26. September in gewohntem Rahmen feiern zu können.

Und auf zwei weitere besondere Veranstaltungen, die über die Grenzen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bekannt sind, musste verzichtet werden: Das Hagehole in Birkendorf am 15. Oktober und das Oktoberfest des Musikvereins Untermettingen mit dem legendären Fensterln-Wettbewerb vom 7. bis 9. Oktober.

Ein Jubiläum soll gefeiert werden: Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen wird 75 Jahre alt und feiert am 18. September. Der FC Schlüchttal wird in Ühlingen am 23. April den neuen Kunstrasenplatz einweihen. Am 9. und 10. Juli soll in Ühlingen das Dorffest stattfinden und am 3. Dezember der Ühlinger Weihnachtsmarkt. Der Veranstaltungskalender weist auf viele weitere Veranstaltungen hin, die im Jahreslauf der Gemeinde und deren acht Ortsteilen Tradition haben.