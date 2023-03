Schnee, Sonne und eine herrliche Alpensicht: So kennt man den höchstgelegenen Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf im Winter. Brenden hat seit mehr als fünf Jahrzehnten einen Skilift an einer günstigen Osthanglage, an dem der Schnee, wenn es denn welchen gibt, länger liegenbleibt.

Liebevoll wird die Anlage von den Gesellschafterfamilien gepflegt und betrieben. Seine Sicherheit der Anlage wird Jahr für Jahr vom TÜV überprüft. Die Fixkosten für Versicherungen und Wartung betragen rund 2000 Euro pro Jahr. Bei größeren Reparaturen an Lift und Pistenbully unterstützt die Gemeinde.

Er sei dankbar, dass die Kommune hinter der Wintersportanlage in Brenden stehe, sagt der Vorsitzende der Skiliftgesellschaft, Andreas Schäfer. Immer ab Dezember liegt für die Helfer des Kassenhäuschens, Kartenknipser, Lifteinstiegshelfer sowie für Personen, die für Sicherheit und Wartung sorgen, der Arbeitsplan vor.

Der Schnee fehlt in diesem Winter

Diesen Winter blieb der Schnee bisher aus. In der Saison 2022/23, die von Dezember bis Ende März dauert, war der Lift noch keinen einzigen Tag in Betrieb. Andreas Schäfer sieht es gelassen: „Das gibt‘s halt mal. Bis zum Saisonende wären wir einsatzbereit.“

Der Skilift in Brenden am Osthang ruhte diesen Winter wegen Schneemangel. | Bild: Ursula Ortlieb

Er glaubt aber nicht mehr, dass noch viel kommt. „Wenn aber doch, wären wir gerüstet“, sagt er. In der diesjährigen Gesellschafterversammlung wurde der gesamte Vorstand bei den Wahlen bestätigt: Vorsitzender Andreas Ebner, Stellvertreter Michael Ebner, Kassiererin Martina Hepp und Schriftführerin Sigrid Enderle sowie die Beisitzer Edgar Bernauer und Stefan Isele.

Sonja Schäfer (links) und Birgit Ebner (rechts) betreuten 2022 den Skiliftkartenverkauf in Brenden mit Corona-Auflagen. (Archivbild 2022) | Bild: Ursula Ortlieb

Sonja Schäfer erstellt die Arbeitspläne. Das klappt laut Schäfer bestens. Alle seien gerne für einen Einsatz bereit.

Brenden liegt in einer Höhenlage von 900 Metern über dem Meer und war mit 200 Einwohnern (heute 380) bis 1975 selbstständig. Am 20. Dezember 1969 wurde der Skilift feierlich eingeweiht. Schneereiche Winter und die schöne Landschaft brachten den damaligen Bürgermeister Adolf Isele auf die Idee, einen Skilift zu bauen. Er fand Unterstützer in Gemeinderat, im Dorf und im Rathaus mit dem skisportbegeisterten Ratschreiber Lothar Isele, dem Vater des heutigen Ortsvorstehers Ralf Isele. Privatleute gründeten die Skiliftgesellschaft Brenden, die den Lift bis heute betreibt. Die Generation der Skiliftgründer hat ihre Anteile meist an ihre Kinder weitergegeben. Anfangs war es eine Sensation, dass man in dem kleinen Brenden so eine Anlage hatte. Schneemangel gab es damals noch nicht so oft. Manche Jahre später musste aber auf den Betrieb verzichtet werden, so auch beim 50-jährigen Jubiläum des Skilifts.

Der Skilift ist für die Brendener etwas Besonderes, mit dem sie sich identifizieren. Die meisten von ihnen haben hier Skifahren gelernt und genießen den Spaß am Wintersport vor der Haustür.

Im Winter 2020/21 gab es Schnee in Hülle und Fülle. Der Lift musste jedoch coronabedingt geschlossen bleiben. „Das tat schon weh, aber dafür haben wir mehr Loipen gespurt, die dankbar angenommen worden sind“, berichtet Schäfer.

Reger Betrieb herrschte 2021 auf der ausgeleuchteten Piste in Brenden, wo Donnerstag- und Samstagabend abends bei guten Schneeverhältnissen und Flutlicht Ski gefahren werden konnte. (Archivbild 2021) | Bild: Ursula Ortlieb

2021/22 war der Lift 30 Tage bei guten Schneeverhältnissen in Betrieb. Corona-Auflagen mit Anwesenheitslisten und Abstandsregeln mussten eingehalten werden. Trotzdem war man froh, dass Skifahren wieder möglich war.

Dass es keinen Schnee mehr gebe, glaube er nicht, so Schäfer. Diesen Winter habe er abgehakt, der nächste komme bestimmt, ist er zuversichtlich.