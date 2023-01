von Ursula Ortlieb

Mit „Acrobaleno“ und „Down By The Riverside“, geleitet von Dirigent Manfred Vonderach, hat der Männerchor Berau seine Hauptversammlung eröffnet. Vorsitzender Franz Mutter begrüßte die Sänger und die stellvertretende Ortsvorsteherin Agnes Gantert. Es folgten die Berichte des Vorsitzenden und des Schriftführers Ralf Makoski. Proben waren nach langer Corona-Pause wieder möglich.

Der Männerchor Berau eröffnete seine Hauptversammlung unter der Leitung von Dirigent Manfred Vonderach schwungvoll mit zwei Liedern. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Pflege des Lochmühlenweg wurde mit dem traditionellen Hock in Agnes Zumpes Garten abgeschlossen, was in diesem Jahr fortgeführt werde. Den Erntedankgottesdienst in der Falkensteinhalle umrahmte der Chor neben dem Kinderchor musikalisch und am Erntedankumzug war man mit Wagen dabei, was 2023 ebenso geplant sei. Die Teilnahme beim Patrozinium und Kirchenfest Brenden sei geplant. Das Grillfest werde im Mai stattfinden.

Norbert Tittel meldete in der Kasse ein Minus von rund 2000 Euro. Kassenprüfer Alexander Isele und Karl Weber bestätigten die korrekte Buchführung. Der Verein hat 18 aktive Mitglieder. Dirigent Manfred Vonderach blickt auf 25 Jahre Chorleitung zurück und bat die Sänger augenzwinkernd, ihn zu erinnern, sollte er sein Ablaufdatum verpassen. Er wünsche dem Chor Nachwuchs und in naher Zukunft einen Nachfolger. Auch Franz Mutter ermunterte die Mitglieder, im Bekanntenkreis oder bei Neubürgern Sänger zu werben.

Bei den von Agnes Gantert geleiteten Wahlen wurden Vorsitzender Franz Mutter, stellvertretender Vorsitzender Rainer Pohl, Schriftführer Ralf Makoski und Kassenwart Norbert Tittel bestätigt. Karl Morath wurde als Nachfolger von Kassenprüfer Karl Weber gewählt. Für 100-prozentige Anwesenheit bei 38 Proben zeichneten sich Notenwart Kurt Baumgartner und der Dirigent aus. Ihnen und weiteren Sängern – dem mit dem weitesten Weg, dem jüngsten, dem ältestem und den weiteren fleißigen Probenbesuchern – wurde mit Präsenten gedankt.

Sänger und Gründungsmitglied Helmut Tröndle wurde für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft und treue Dienste im Männerchor Berau geehrt. Franz Mutter überreichte ihm die Ehrenurkunde und eine Fotocollage als Geschenk. | Bild: Ursula Ortlieb

2023 besteht der Männerchor 60 Jahre. Pläne für ein Fest gäbe es noch nicht. „Vieles kann – nichts muss“, so der Vorsitzende. Ein Chortreffen mit Chören aus der Region wäre schön. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Helmut Tröndle geehrt, er ist als einziges Gründungsmitglied noch aktiv. Franz Mutter dankte ihm für die Treue und für die Unterstützung der Familie Tröndle. Der Geehrte sagte: „Singen tut Leib und Seele gut“, darum sei er so lange schon mit Freude dabei.