von Wilfried Dieckmann

Auf der Titelseite des Amts- und Mitteilungsblatts der Gemeinde Grafenhausen sind in unregelmäßigem Abstand themenbezogene Karikaturen des Zeichners „OP 2021“ abgedruckt. Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, spiegele eine aktuelle missverständliche Karikatur nicht die Meinung der Verantwortlichen in der Gemeinde wider.

Bei Karikaturen werden im Regelfall aktuelle Themen in humoristischer oder satirischer Form aufgegriffen. Eine Stilform, die auch auf der Titelseite des Amts- und Mitteilungsblatts der Gemeinde Grafenhausen unter dem Titel „Aus dem Dorf der 1000 Sterne“ verwendet wurde. Der lediglich unter der Signatur „OP 2021“ bekannte Karikaturist arbeitet hierbei mit den beiden stilistisch gut präsentierten Sternen „Starlet und Sternke“, die auch Themen wie „Jumping Dinner“ informativ und humorvoll erläutern. Die Veranstaltung „Jumping Dinner“ musste allerdings wegen Corona ausfallen.

Im jüngsten Mitteilungsblatt wurde jedoch, wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, eine „missverständliche“ Karikatur in Sachen Impfen unter dem Thema „Toleranz“ abgedruckt. „Die Aktion Dorf der 1000 Sterne hat mit Impfungen und Testungen nichts zu tun“, betonte Behringer und fügte an, dass „diese Vermischung in der Karikatur nicht die Meinung der Verantwortlichen in der Gemeinde widerspiegelt“. In den Sprechblasen ist zu lesen: „Sieh mal Sternke, ich bin 2G ultra +! Da kann ich jetzt hin, wo ich will…“ – „…und d‘Schpritz im Hinterdeil häsch, dass immer buuschterä chasch? I will des aber nid!“

Die Stellungnahme des Rathauschefs: „Die Aktion ‚Dorf der 1000 Sterne‘ sowie die Testungen und Impfungen im Hagehus haben nichts miteinander zu tun. Beide Aktionen werden aber von der Gemeindeverwaltung und dem gesamten Gemeinderat vorbehaltlos unterstützt. Sollte es durch die Karikatur im Blättle zu Irritationen gekommen sein, bitte ich dies zu entschuldigen. Die Verantwortung des amtlichen Teils im Blättle liegt vollumfänglich beim Bürgermeister.“

Gemeinderat Andreas Stritt (FW), den Bürger zu der Karikatur angesprochen hätten, regte in der Sitzung an, dass Bürgermeister Behringer im nächsten Mitteilungsblatt zu diesem Thema noch einmal eine Stellungnahme abgeben sollte, um die Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.