Der Motorradclub Berau (MCB) hatte zur Hauptversammlung ins Clubheim eingeladen. Neben Rückblick und Ausblick standen Neuwahlen an. Nach sechs Jahren als Präsident stellte Daniel Uhlmann sein Amt zur Verfügung. Als Nachfolger wählte die Hauptversammlung Rainer Kaltenbach. Auch Schriftführer Stefan Isele kandidierte nach sieben Jahren nicht mehr für dieses Amt, sein Nachfolger wurde Philipp Uhlmann. Schriftführer Stefan Isele rief in seinem Rückblick die Aktivitäten des MCB in Erinnerung. So traf man sich regelmäßig zum Biker-Stammtisch, der sehr gut angenommen wurde. Im April war bei winterlichen Verhältnissen das alljährlich stattfindende Hüttenwochenende in Tschappina in der Schweiz angesagt.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand im Juli die Clubhausparty mit Live-Band und großem Erfolg und passendem Wetter statt. Im Juli ging´s auf Clubausfahrt. Die Fahrt führte über das Münstertal ins Elsass und wieder über den Rhein nach Oberkirch. In den Jahreslauf gehören sowohl die Pflege das Hörweges im Frühjahr und im Advent das Adventsfenster, das wieder ein großer Erfolg wurde, der Erlös kam dem Kindergarten Berau zu Gute. In diesem Jahr übernahm der MCB die Bewirtung bei der ersten Werktagsgemeinde und beim Schlüchttal-Narrentreffen waren die Mitglieder im Einsatz.

Ausfahrten geplant

Auch in diesem Jahr sind wieder Ausfahrten und Besuche bei Veranstaltungen befreundeter Motorradclubs vorgesehen. Am 15. Juli steigt die Clubhausparty mit der Berauer Live Band Silverman‘s Friends.

Im kommenden Jahr kann der MCB sein 40-jähriges Bestehen feiern und dazu gibt‘s natürlich eine große Party mit Livemusik.