von Annika Kling

Beim Bühlgottesdienst auf dem Bühl in Birkendorf haben Wortgottesfeierleiterin Simone Kempkes und Gemeindeteamsprecher Markus Tröndle das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in der Pfarrei St. Margareta Birkendorf gewürdigt. Nach fast 20 Jahren Tätigkeit als „Ministrantenmutter“ wurde Gerlinde Fleig verabschiedet. Ministranten, Eltern, ehemalige Ministranten und das Gemeindeteam bedankten sich bei ihr für die vielen ehrenamtlichen Stunden, in denen sie die Kinder und Jugendlichen unterstützt hat. Aktionen, um die Ministrantenkasse aufzubessern, wie das Binden von Adventskränzen, Gruppenstunden und Ausflüge hat sie mit vorbereitet und begleitet.

Die Ministranten Nicola Baldischwiler, Simon Braun, Joseph Dörflinger, Cedrik Puschner und Will Kempkes beenden ihren langjährigen Ministrantendienst und wurden ebenso verabschiedet. Die ehemaligen Erstkommunionkinder wurden mit einem Brief eingeladen, sich den Ministranten anzuschließen.

Zahlreiche Gläubige feierten unter der Leitung von Leiterin Simone Kempkes gemeinsam mit dem Kirchenchor einen Wortgottesdienst auf dem Bühl in Birkendorf. | Bild: Annika Kling

Der Bühlgottesdienst hat in Birkendorf langjährige Tradition. Musikalisch umrahmt ihn immer der Kirchenchor, in diesem Jahr unter der Leitung von Beatrice Kohler. Der beeindruckende Ausblick, der kinderfreundliche Ort und die familienfreundliche Gestaltung sorgen dafür, dass Jung und Alt sich immer gerne zu dieser besonderen Feier auf dem Bühl einfinden.