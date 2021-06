von Ursula Ortlieb (uor)

Die Naturena-Badesee Freunde dürfen sich freuen: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend im Haus des Gastes grünes Licht für die sofortige Öffnung des Naturena- Badebetriebs gegeben. Schwimmbecken und Naturena-Areal sind dafür bestens vorbereitet. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr.

Die Besucherzahl am Naturena-Badesee, der von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat, ist coronabedingt auf 300 Besucher beschränkt und wird mit Holzkugeln kontrolliert. Beim Eingang erhält jeder Besucher eine Kugel, die er beim Verlassen wieder abgibt.

Schon am Morgen nach der Entscheidung nahmen Frühschwimmer die Gelegenheit wahr, ihre Runden im großen Schwimmteich zu drehen. Die Hygieneauflagen nach den Bestimmungen der Corona-Verordnung werden eingehalten. Die Besucherzahl ist auf 300 Badegäste beschränkt. Bei Eintritt erhält der Besucher eine Holzkugel, die er beim Verlassen wieder abgibt. Sind 300 Kugeln vergeben, muss der Nächste warten, bis wieder ein Platz frei wird. Unter der Woche werde es vermutlich immer Platz geben, besonders am Morgen, so Bürgermeister Tobias Gantert in der Gemeinderatsitzung.

Das Angebot im Kiosk werde auf das Notwendige beschränkt sein. Dies auch deshalb, damit Personal für andere Aufgaben, beispielsweise Kontrollen und Desinfektion, frei sei. Die Sitzplätze im Kiosk-Innenraum entfallen. Ein Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) ist nun wegen der niedrigen Inzidenzwerte vorerst nicht nötig. Auf der Homepage der Gemeinde (www.uehlingen-birkendorf.de) wird es einen Hinweis auf die aktuell noch freien Plätze geben, so dass man sich vorab über die Auslastung informieren kann. Zeitliche Beschränkungen der Verweildauer werde es nicht geben.

Kontakt: Naturena-Badesee, Im Tal 1, 79777 Ühlingen-Birkendorf, Telefonnummer 07743/91 97 27. Infos der Gemeinde im Internet (www.uehlingen-birkendorf.de).