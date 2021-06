von Werner Steinhart

Es ist die wohl größte Investitionsmaßnahme der kommenden Jahre in Ühlingen-Birkendorf: der Anschluss der Berggemeinden Berau und Brenden an die Verbandskläranlage Klettgau-West in Tiengen. Das Mammutprojekt soll in drei Schritten in den kommenden Jahren realisiert werden. Immerhin knapp drei Millionen Euro wird der Bau des Abwassersammlers kosten.

Das Vorhaben

Für die Zeit bis November wird in der Straße L 157 im Schlüchttal ein Abwassersammler von Witznau bis Gutenburg verlegt. Der neu zu errichtende Sammler wird sich zwischen Gutenburg/Bereich Parkplatz Gutex und der Ausweichbucht etwas nördlich von Witznau bewegen. Die Arbeiten gehen bislang gut voran.

Die Tagesleistung liegt bei den erwarteten 30 Metern Kanalverlegung, derzeit ist sie sogar eher etwas höher. Der Fels ist durchaus massiv, aber bislang durch den großen Bagger noch lösbar. sEs wird wie geplant mit zwei Kolonnen gearbeitet: Die eine Kolonne zieht mit dem Kanal vorweg. Die zweite Kolonne verlegt die Querungen und bereitet unter anderem die Randbereiche vor.

Rücksicht auf Gutex

Aktuell befinden sich die Arbeiten gut 150 Meter nach dem Holzlagerplatz der Firma Gutex in Richtung No rden. „Einen Unterbruch mussten wir im Bereich des Holzlagerplatzes der Firma Gutex hinnehmen“, berichtete Bürgermeister Tobias Gantert. Weil durchgehend der Werksverkehr der Gutex gewährleistet werden musste, mussten zwischen Gutenburg und Holzlagerplatz die Arbeiten zunächst soweit abgeschlossen werden, also inklusive Querungen und erste Asphaltschicht, dass die Lastwagen diesen Teil der Straße wieder befahren konnten.

Die Verkehrszeichen weisen deutlich darauf hin, das das Schlüchttal für sämtliche Verkehrsteilnehmer gesperrt ist. Dennoch halten sich insbesondere Fahrradfahrer nicht daran und sehen mögliche Gefahren nicht. | Bild: Werner Steinhart

In der Zwischenzeit musste aber das Schlüchttal als Zufahrt offen gehalten werden, sodass dort währenddessen nicht weitergebaut werden konnte. Dieses Umsetzen zugunsten der Firma Gutex hat Zeit gekostet, doch zeigt sich die Gemeinde dennoch insgesamt sehr zuversichtlich.

Die Sperrung

Das Schlüchttal ist in diesem Bereich vollständig gesperrt, dennoch zieht es Verkehrsteilnehmer immer wieder auf diesStraße. Laut Bürgermeister Tobias Gantert wurde festgestellt, dass gerade bei schönem Wetter nach wie vor insbesondere Radfahrer die gesperrte Strecke befahren.

Die Umleitung Die offizielle Umleitung sowohl für Autos als auch für Lastwagen führt über das Steina­tal. Also aus Richtung Waldshut über Tiengen ins Steinatal, über Detzeln und Untermettingen nach Ühlingen. Aus Richtung Grafenhausen über Ühlingen nach Untermettingen ins Steinatal und dann über Detzeln in Richtung Waldshut-Tiengen/Lauchringen. Ortskundige können auch die Strecke über Aichen-Berghaus-Riedersteg beziehungsweise Aichen-Krenkingen nutzen. Diese Strecken werden offen sein, formal jedoch nicht als Umleitung ausgeschildert werden.

Bürgermeister Tobias Gantert weist auf die Sperrung hin: „Wir appellieren nochmals an die Rad- und Autofahrer die Strecke aktuell – auch an den Wochenenden – nicht zu befahren! Für PKW gibt es ohnehin aufgrund der Baumaschinen und der offenen Querungen kein Durchkommen. Für Radfahrer ist die Durchfahrt auf jeden Fall gefährlich.“