von Elisabeth Baumeister

Zur Hauptversammlung des Sozialverbandes VdK konnte der Vorsitzende des Ortsverbandes Ühlingen-Birkendorf/Grafenhausen, Wolfgang Duttlinger, auch die Ehrenmitglieder Monika Klafki, Willi Stoll und Gerhard Moosmann sowie die beiden Ortsvorsteher Klaus Müller, Ühlingen und Albert Baumeister von Riedern am Wald begrüßen.

Aus dem Bericht der Schriftführerin Rosmarie Höfflin war zu entnehmen, dass beim VdK neben Information und Beratung auch die Geselligkeit großgeschrieben ist. Sie erinnerte unter anderem an die Fastnacht in Berau und Ühlingen, die Neujahrsfeier in Grafenhausen und den Ausflug an den Bodensee.

Die VdK-Mitglieder waren zu Gast bei der Gemeinde Häusern; sie haben sich bei Wolfgang Metzler in Riedern über die Solaranlage informiert und sie waren im Holzbau-Betrieb von Bruno Kaiser in Bernau.

Außerdem wird wöchentlich Gymnastik im Vereinsheim angeboten.

Klaus Müller überbrachte die Grüße auch im Namen von Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Albert Baumeister. „Dass ihr euch über die Gemeinde hinaus bewegt und regionale Leute unterstützt, gefällt uns sehr gut. Herzlichen Glückwunsch für eure einwandfreie Arbeit,“ so der Ortsvorsteher.

Für den vor kurzem verstorbenen Edgar Graze wurde Karl Höfflin zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Weiterhin Beisitzer sind Sylke Becker, Roswitha Gasparini, Eberhard und Rosmarie Müller und Siegfried Schäuble.