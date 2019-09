von Ursula Ortlieb

Es wurde gehämmert und gebastelt und es ging im Nabu-Raum zeitweise recht laut zu: Zwölf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren haben unter Anleitung von Christiane Seifried und Wilfried Dieckmann eigene Nistkasten für daheim gebaut. Als Einstieg in den Nachmittag war eine kleine Wanderung im Wald vorgesehen, um dort aufgehängte Vogelnistkästen zu suchen. Da es leicht regnete und zu nass war, wurde improvisiert. Einen Film zeigen wäre möglich und einfach gewesen. Das wollte Wilfried Dieckmann aber bewusst nicht. So schlugen die Kinder als Alternativprogramm „Eine Reise nach Jerusalem“ vor, bevor es an die Bastelarbeit ging.

Als Alternativprogramm wegen Regens schlugen die Kinder zum Einstieg „Eine Reise nach Jerusalem“ vor und erklärten Chris Seifried und Wilfried Dieckmann, wie es geht. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit Bausätzen durften sich alle ihren Kasten für den Garten zu Hause bauen. Dieckmann und Seifreid gaben Hilfestellung. Der Nabu beteiligte sich seit Beginn des Sommerferienprogramms der Gemeinde mit einem Aktions-Nachmittag. Er hatte aber auch schon früher über die Touristinformation Aktionen im Naturschutzzentrum beim Naturena-Badesee angeboten. Die Vogelnistkasten-Aktion im Sommerferienprogramm der Gemeinde war schon frühzeitig ausgebucht. Zum Abschluss gab es Pommes frites und Würste zur Stärkung der kleinen Handwerker.

Konzentriert waren die Kinder dabei, ihren eigenen Vogelnistkasten zu bauen, rechts Wilfried Dieckmann vom NABU. | Bild: Ursula Ortlieb

Bei der Eröffnung des Naturena-Badesees 2002 richtete der Nabu unter Federführung von Wilfried Dieckmann einen Teil des Kioskgebäudes als kleines Nabu-Informationszentrum ein. Regelmäßig finden dort Vorträge und Ausstellungen statt. So gab es am vergangenen Freitag die Lesung von Hansjörg Küster mit seinem Buch „Der Wald – Natur und Geschichte“ oder aktuell am 6. September um 19.30 Uhr „Wildbienen und Insekten in unseren Gärten und Gemeinden“.