von Wilfried Dieckmann

In Grafenhausen gibt es recht viele Leute, die sich in verschiedener Form künstlerisch betätigen: Am Donnerstag, 3. Oktober, wird im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen die Hobbykünstler-Ausstellung „Steckenpferde“ eröffnet, die bis 13. Oktober zu sehen sein wird. Mit dieser Ausstellung sollen laut Behringer diejenigen Beachtung finden, die bewusst künstlerische Verantwortung übernehmen. Außerdem sollen damit die verborgenen Talente der Gemeinde ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.

Stühlingen Eine Ausstellung mit Holzschnitten und die herbstliche Natur treffen bei den Gartentagen des Schwarzwaldvereins Stühlingen aufeinander Das könnte Sie auch interessieren

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, mit diesem durchaus provokanten Zitat von Joseph Beuys möchte Bürgermeister Christian Behringer die Besucher auf die Ausstellung 2019 einstimmen. „Er hat damit keineswegs gemeint, dass jeder Mensch ein genialer Maler oder Bildhauer sei – wenngleich in Grafenhausen zahlreiche künstlerisch begabte Bürger zu finden sind“, so Christian Behringer.

Künstler bilden Umwelt ab

Beuys beziehe sich mit seinem Ausspruch vielmehr auf den erweiterten Kunstbegriff, der nicht auf die Gestaltung eines beliebigen Kunstobjektes, sondern auf die Gestaltung einer sozialen Plastik abzielt. „Damit nimmt Beuys uns alle in die Verantwortung, denn wir alle sind dafür verantwortlich, wie wir zusammenleben“, erläuterte der Bürgermeister. In der Ausstellung „Steckenpferde“ bilden, so der Rathauschef, die Teilnehmer unsere Umwelt mit künstlerischen Mitteln ab und gestalten sie durch die Schaffung von Skulpturen, Bildern oder kunsthandwerklichen Objekten.

Grafenhausen Das Schlachten im Schlachthaus Mettenberg-Kaßlet ist künftig doppelt so teuer wie bisher Das könnte Sie auch interessieren

Ausstellen werden Agnes Bächle (Aquarell, Acryl, Collagen), Nikolas Bächle (Zeichnungen in verschiedenen Techniken, Illustrationen), Bernhard Heer (Aquarell, Acryl), Kerstin Heller und Lars Siebold (Fotografie), Stanislav Hrcka (Metallarbeiten, Schmuck, Instrumente), Erika Jörgens (Arbeiten mit Stoff), Ursula Nüssle (Tonarbeiten, Gebrauchsobjekte), Peter Sattler (Aquarell, Zeichnung), Friedel Kammler (Gartenskulpturen aus Gasbeton), Claudia Maier (Acryl, Öl, Collagen), Phillip Schlatter (filigrane Drechslerarbeiten, Holzschmuck) und Joachim Schuldt (analoge Naturfotografie). Die „Neulinge“ bei der Ausstellung sind Agnes Bächle und Sohn Nicolas, Friedel Kammler, Kerstin Siebold und Lars Siebold.

Hobbykünstler mit langer Tradition

In Grafenhausen hat übrigens die Präsentation von Hobbykünstlern eine lange Tradition: Bereits 1996 haben sich 14 heimische Künstler bei den ersten Kunstprojekttagen präsentiert. Veranstaltet wurde die Künstlerpräsentation von der ehemaligen Kulturinitiative Grafenhausen, die sich die „Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum auf die Fahne geschrieben hatte.

Eröffnung der Ausstellung ist am 3. Oktober, 11 Uhr, im Schwarzwaldhaus der Sinne.