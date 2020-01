von Werner Steinhart

Mehr als 150 Berauer Bürger waren zur ersten Werktagsgemeinde in Berau gekommen. Ein glänzendes Debüt gab der neue und auch jüngste Ortsvorsteher der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Moritz Böhler.

Im Fokus des neuen Jahres werden Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen stehen. So soll 2020 mit der Planung einer Gebäudesanierung der Grundschule Berau begonnen werden, deren Kosten sich auf 200.000 Euro in den kommenden Jahren belaufen werden. Die Planung sieht Kosten in Höhe von 20.000 Euro vor. Das Konzept sieht Brandschutz, Schallschutz sowie Umbaumaßnahmen vor. In diesem Jahr soll die Grundschule neue Fenster auf der Südseite erhalten für 18.500 Euro. Der Glascontainerplatz wird verlegt, Kosten 11.000 Euro. Renoviert werden sollen die Gemeindewohnungen im Schulweg 1 für 63.000 Euro und Schulweg 2 für 15.000 Euro. In den Umkleideräumen der Falkensteinhalle gibt es Feuchtschäden, für deren Beseitigung sind 17.000 Euro vorgesehen und letztendlich wird für 3500 Euro die Straßenbeleuchtung erweitert.

Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres standen der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens. Insgesamt wurden 251.000 Euro investiert. Kindergartenleiterin Regina Sturm ließ noch einmal das ganze Geschehen Revue passieren. Ein weiteres Großprojekt in Berau ist der Bau des Regenüberlaufbeckens für Berau und Brenden mit einem Kostenvolumen von 780.000 Euro. 358 700 Euro an Zuschüssen gibt es. Der Rohbau ist inzwischen fertiggestellt, sodass bis jetzt 414.000 Euro verbaut wurden. Die Hangrutschen der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Lochmühle mussten beseitigt und die Straße verkehrssicher gemacht werden. 111.000 Euro wurden beansprucht. Das Soccerfeld wurde begonnen, Kosten 23.000 Euro.

Aus dem Ortschaftbudget wurden rund 6200 Euro entnommen. Der Ortsvorsteher ging besonders auf die Sanierung der Fassade am Gemeindehaus ein und betonte: „Diese Arbeiten waren wieder ein sehr gutes Beispiel wie wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten können.“ Wofür er allen ehrenamtlichen Helfern dankte. Auch der Anbau einer WC-Anlage am Jugendraum war ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement. „Der gesamte Anbau wurde von der Jugendgruppe und vielen Helfern aus dem Dorf ehrenamtlich und somit kostengünstig durchgeführt“, so Moritz Böhler. Mit rund 4500 Euro wird das Ortschaftsbudget belastet.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Agnes Gantert dankte allen, die sich um die Belange des Ortes eingesetzt hatten und lobte den jungen Ortsvorsteher: „Du hast das erste halbe Jahr mit Bravour gemeistert.“ Die Trachtenkapelle Berau unter Leitung von Andreas Isele umrahmte die Bürgerversammlung musikalisch. Über die Ausführungen von Bürgermeister Tobias Gantert über Berau berichten wir an anderer Stelle.