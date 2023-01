von Ursula Ortlieb

„Glauben Sie an Wunder – haben sie schon mal ein Wunder erlebt“, so die Frage von Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem an 28 Besucher der Vernissage im Pfarrsaal in Ühlingen. Dass es Wunder gebe, davon waren die Anwesenden überzeugt. Anita Althaus aus Horheim begleitete am 9. Januar die Ausstellungseröffnung einfühlsam mit eigenen Liedern und Gitarre.

Im Zwiegespräch mit der Gemeindereferentin erzählte sie, wie sie auf Carlo Acutis aufmerksam geworden war und wie es kurzfristig zur Ausstellung in Ühlingen kam. Von 146 Plakaten über eucharistische Wunder weltweit sind 24 aus Italien, Deutschland und Frankreich in der Kirche St. Ursula ausgestellt. Bis 29. Januar 2023 werde es in den Kirchen Ühlingen und Birkendorf Gottesdienste mit eucharistischen Anbetungen geben. Ende Januar soll die Ausstellung in der Klosterkirche Stühlingen zu sehen sein. Carlo Acutis (1991 bis 2006) wurde „Influencer Gottes“ oder „Cyber Apostel“ genannt. Carlo Acutis war ein computerbegeisterter italienischer Jugendlicher, der mit 15 Jahren an Leukämie starb. Er war tiefreligiös, sei bei seinen Mitschülern aufgrund seines Sozialverhaltens sehr beliebt. Unter anderem war er dafür bekannt, weltweit eucharistische Wunder zu dokumentieren und auf einer Website zu katalogisieren. Die Orte habe er selbst besucht. Am 10. Oktober 2020 wurde er in Assisi seliggesprochen. Die katholische Kirche und seine Eltern möchten die durch die Seligsprechung erzielte Bekanntheit nutzen, um die christliche Verkündigung mit dem modernen Medium Internet zu verknüpfen.

Die Ausstellung in der katholischen Kirche St. Ursula in Ühlingen ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Über die Telefonnummer des Pfarrbüros 07743/6 33 können Führungen (auch für Gruppen) angefragt werden.