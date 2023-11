Nach dem touristischen Schlingerkurs der vergangenen Jahre will Todtmoos wieder in ruhiges Fahrwasser. Die Gemeinde war vor Jahren zur großen Hochschwarzwald Tourismus HTG gewechselt, aber als kleiner Partner unter all den großen Tourismusgemeinden eher untergegangen. Jetzt kehrt Todtmoos wieder zurück zur regionalen Ferienwelt Südschwarzwald im Landkreis Waldshut. Im Rahmen einer Gastgeberversammlung in der Wehratalhalle stellten alle an der Neuausrichtung Beteiligten ihre Konzepte vor und gaben Informationen zu ihrer Vorstellung. Todtmoos soll wieder in eine gute und wettbewerbsfähige, touristische Zukunft geführt werden. Es wurden ein neues Logo, ein neuer Slogan sowie eine neue Homepage präsentiert.

Nach der Trennung der Schwarzwaldgemeinde von der Hochschwarzwald Tourismus betreibt die Tourist-Information (TI) ab Januar wieder in eigener Regie. In der Versammlung stellte sich die neue Leiterin der Tourist-Information, Susanne Schadow, vor und berichtete über ihren Werdegang in der Branche. Gästebetreuung sei nicht nur Service; man müsse auch Wissen mitbringen. Susanne Schadow weiter: „Unser Ziel ist es, Todtmoos zu einem charmanten und bekannten Urlaubsort zu machen“.

Bürgermeister Marcel Schneider kündigte an, dass im Laufe des nächsten Jahres die Tourist-Info aufgrund der besseren Anbindung von der Wehratalhalle ins Rathaus verlegt wird. Der Bürgermeister zur Neuausrichtung im Tourismus: „Oberstes Ziel ist es, die Übernachtungszahlen und die Zahl der Tagesgäste zu steigern“. Die Entscheidung, die Tourist-Information wieder selbst zu betreiben, bezeichnete Schneider als bedeutende Entscheidung des Gemeinderates. Alle geplanten Maßnahmen sollen nun Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Der Tourismusexperte Bernhard Mosandl begleitet den Prozess aus fachmännischer Sicht. Es gelte, sich auf gewisse Zielgruppen zu konzentrieren. Mosandl ist überzeugt: „Die Entscheidung, in Todtmoos den Tourismus wieder in die eigene Hand zu nehmen, ist eine Riesenchance aber auch eine große Herausforderung“. Volker Albiez vom Innenmarketing der Gemeinde sprach von Leuchtturmprojekten, die zu gegebener Zeit vorgestellt werden sollen. Der Schlittenhundesport soll das ganze Jahr über präsent sein. Es gelte, kreative Ideen zu entwickeln, so Albiez: „Nach dem Austritt aus der HTG haben wir bei Null angefangen“.

Johannes Schiebe von der Marketingagentur Schiebezimmer stellte den zahlreichen Gastgebern den neuen Werbeslogan von Todtmoos vor der da lautet „Natürlich Mittendrin“. Auch mit einem neuen, farblich variablen Logo möchte die Tourismusgemeinde auf sich aufmerksam machen. Johannes Schiebe: „Ziel ist es, eine Botschaft zu definieren, wofür Todtmoos steht, und diese als Anker zu nutzen“. Im Fokus der Werbung sollen die Themen Natur und Wandern stehen.

Für die Gestaltung der neuen Homepage und der Internetpräsenz ist die Serviceagentur 4Ws Netdesign aus Oberried zuständig. Thomas Winterhalter erläuterte den Aufbau des Internetauftrittes und gab erste Einblicke in die künftige Gestaltung. Die Homepage soll Anfang 2024 an den Start gehen.

Friederike Sack vom Buchungssystem „lohospo“ erklärte die vielfältigen Möglichkeiten, die Gäste künftig haben, wenn sie einen Urlaub in Todtmoos buchen möchten. Das System wird in die neue Homepage eingebunden und bietet auch den Gastgebern eigene Gestaltungsmöglichkeiten.

Nicola Vonhof und Thomas Ays von der Ferienwelt Südschwarzwald berichteten über neue Strukturen und künftige Zielsetzungen, um das touristische Miteinander zu stärken. Die Tourismusbeauftragte des Landkreises, Corinna Steinkopf, gab unter anderem Informationen zur DreiWelten Card. Im Anschluss an die umfangreiche Information hatten die Gastgeber Gelegenheit, mit den Beteiligten das persönliche Gespräch zu suchen. Bürgermeister Marcel Schneider abschließend: „Wir haben uns in den vergangenen Monaten nicht ausgeruht. Nun heißt es Zusammenrücken, und an die Sache rangehen“.