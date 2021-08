von Andreas Böhm

In purer Nostalgie schwebten die Besucher beim Open-Air-Kino im Alten Kurpark in Todtmoos. Gezeigt wurde der 1953 zum großen Teil in Todtmoos gedrehte Heimatfilm „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“ mit Ingeborg Körner und Rudolf Prack in den Hauptrollen. Neben schönen Landschaftsaufnahmen vom oberen Wehratal und jeder Menge Musik stand natürlich eine Liebesromanze zwischen dem Trompeter Jonny und der Wirtstochter Rosl im Mittelpunkt.

Bei den zumeist einheimischen Besuchern rief der Streifen unterschiedliche Erinnerungen hervor. Hier die Stimmen einiger Kinobesucher: bei Karl Heinz Steidle wurden wieder Erinnerungen an seine Kindheit wach: „Wir haben früher immer solche Heimatfilme geschaut.

Erika und Ludwig Jehle, Rolf Kaiser und Karl Heinz Steidle (von inks) genossen den Rückblick auf das Todtmoos der 50er Jahre beim Open Air Kino im Kurpark. Gezeigt wurde der Heimatfilm „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“. | Bild: Andreas Böhm

Heute ist das für mich wie alte Postkarten anschauen“. Auch Erika und Ludwig Jehle waren gekommen: „Wir wollten wieder mal Nostalgie genießen und das schöne Wetter heute Abend ausnutzen“. Gleich mehrere persönliche Erinnerungen verband Rolf Kaiser mit dem Heimatfilm: „Ich schaue mir den Film an, weil ich meinen Vater mal wieder sehen wollte“. Im Film war Josef Kaiser als Bassist in der Trachtenkapelle Todtmoos zu sehen. Rolf Kaiser weiter: „Auch meine Frau ist als achtjähriges Schulmädchen im Film zu sehen.“Roland Matt hatte sich einen Sitzplatz gesucht und wärmte sich mit einer Decke: „Ich habe den Film mindestens schon 30 mal gesehen.“

Claudia Steinhardt von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH hatte sich Gedanken darüber gemacht, welcher Film für das Open-Air-Kino passend wäre. Der Heimatfilm sollte Stimmung erzeugen, so Steinhardt. Mit ihrem Team bewirtete sie die Gäste mit Getränken und Popcorn. Im Film wurde eine Glockenweihe in Todtmoos inszeniert. Nach dem Gottesdienst fand ein großer Umzug mit Trachtenträgern und Musikkapellen statt. Gefeiert wurde dann im Ortsteil Strick vor dem Hotel „Rößle“. Die Fassade bekam zuvor einen neuen Anstrich und Fensterläden wurden angebracht; fertig war das Wirtshaus „Zum grünen Kranz“. Neben der Liebesgeschichte zwischen Jonny und Rosl ging es auch um die Abwendung eines Konkurses des „Christihofes“ in Hintertodtmoos. Sechs Wochen lang war Todtmoos Filmkulisse; eine unvergessliche Zeit für die Einwohner und Schauspieler.