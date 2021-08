von Andreas Böhm

Das Märchenhaus im Neuen Kurpark in Todtmoos unterhalb der Wehratalhalle bekommt derzeit eine neue Fassade aus Lebkuchen. Von Vereinen, Feriengästen und Einheimischen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Holzschindeln mit Motiven bemalt. Die Fassade mit den bemalten Holzschindeln ist nun in die Jahre gekommen und wird Stück für Stück erneuert.

Die Restaurierung

Die Schindeln, an denen die Farben verblasst sind, werden durch Lebkuchen aus Weißtannenholz ersetzt. Die Motive der noch gut erhaltenen Schindeln sollen restauriert werden. So wird in den kommenden Wochen das Märchenhaus zu einem Lebkuchen-Märchenhaus. Die Aktion wird vom Verein Aktives Todtmoos initiiert. Federführend sind Leni Faschian, Conny Reuß und Frieder Maier.

Die Bemalung

Zahlreiche Todtmooser Maler und Künstler beteiligen sich an der Aktion, die die Gemeinschaft in der Gemeinde Todtmoos fördern soll. Mit Eifer beim Bemalen dabei sind Heike Koye, Jacqueline Dietzig, Regina Diewald, Katharina Wolf, Rolf Kaiser und Ernst Baumgartner. Auch die Bewohner des Seniorenheimes Sonnebühl unterstützen die Aktion. Die Holzschindeln wurden von Frieder Maier und Markus Wasmer angefertigt.