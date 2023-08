Eines der romantischsten Feste in Todtmoos ist das Lichterfest, das am kommenden Samstag, 19. August, ab 19 Uhr im Kurpark stattfindet. Bei der sogenannten „Nacht der Tausend Lichter“ wird der Todtmooser Kurpark in der Ortsmitte in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Besonders eindrucksvoll sind die Ornamente aus Teelichtern auf den Rasenflächen. Bei einem Spaziergang durch den Park können die Besucher diese besondere Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Dazu bietet die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Musik und Showeinlagen an. Der Musikverein Todtmoos Weg spielt mit traditioneller Blasmusik auf. Im Anschluss gehört der Pavillon im Kurpark den Schwarzwald Buam. Die Formation bietet neben zünftiger Volksmusik auch aktuelle Partyhits. Nach Einbruch der Dunkelheit begeistert die Feuershow mit „Flamazing“ mit Feuerelementen und Spezialeffekten. Vor Ort ist auch das Kuckyteam der HTG und bietet Spaß und Spiele für die kleinen Festbesucher. Kurzfristig in das Programm aufgenommen wurde eine Oldtimer-Schau des Riley Clubs aus der Schweiz. Die Oldtimer sind am Rande des Kurparks zu bestaunen. Verpflegungsstände örtlicher Vereine sowie ein Foodtruck bieten kulinarische Köstlichkeiten. Das Fest findet nur bei guter Witterung statt.