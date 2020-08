von Andreas Böhm

In Todtmoos ist zum 1. August ein neues Trekking Camp eingerichtet worden. Die Zielgruppe sind Wanderer, die auf dem Premiumwanderweg Schluchtensteig Schwarzwald unterwegs sind. Bislang gab es in der Nähe des Ortszentrums keine Übernachtungsmöglichkeit im Zelt für die Wanderer. Das neue Camp befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnmobilstellplatzes „An der Wehra“. Dort wurde ein eigenes Areal zum Zelten reserviert.

Bereits in den ersten Tagen wurde die Übernachtungsmöglichkeit von den Schluchtensteigwanderern rege genutzt. Vor allem jüngere Wanderer bevorzugen diese kostenlose und unkomplizierte Art der Übernachtung im Zelt. Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Gehminuten vom Platz entfernt. In Todtmoos beginnt die letzte Etappe des mittlerweile gut bekannten Schluchtensteigs. Sie führt über Schwarzenbach hinunter in den südlichsten Ortsteil Au und dann weiter durch das wildromantische Wehratal bis nach Wehr.

Dieser Abschnitt gilt als einer der schönsten auf dem 119 Kilometer langen teils anspruchsvollen Trail. Die Wanderung ist in sechs Etappen aufgeteilt und beginnt in Stühlingen. Es werden vier Schluchten durchwandert, die sich mit Höhenzügen abwechseln. Anmeldungen zur Übernachtung im Todtmooser Trecking Camp an der Wehra sind über die Touristinformation in der Wehratalhalle oder direkt beim Wohnmobilstellplatz möglich.