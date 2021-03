von Andreas Böhm

Nach 2016 holten sich „Bündnis 90/ Die Grünen“ in der früheren CDU-Hochburg Todtmoos erneut die meisten Stimmen bei der Landtagswahl und konnten das Ergebnis gegenüber der CDU deutlich steigern. 2016 fiel der Sieg für die Grünen mit nur vier Stimmen Unterschied zur CDU denkbar knapp aus. Bei den Wahlen von 2011 glänzte die CDU noch mit einem klaren Vorsprung (44,66 Prozent).

Todtmoos Ergebnisse Landtagswahl: In Todtmoos holen die Grünen die meisten Stimmen, schlechtes Ergebnis für die CDU Das könnte Sie auch interessieren

Bettina Fuchs, die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Todtmoos, äußert sich in einer Stellungnahme zum Abschneiden ihrer Partei: „Das Wahlergebnis der CDU ist enttäuschend und stimmt mich traurig. Wir hätten uns ein besseres Ergebnis vor allem für den Wahlkreis 46 gewünscht“. Ein Minus der CDU in Todtmoos von sieben Prozent sei leider sehr deutlich und könne ihrer Meinung nach nicht nur durch den beliebten grünen Ministerpräsidenten erklärt werden. Fuchs weiter: „Nun heißt es für die CDU aufarbeiten und genau hinschauen; viele Fehler sind bekannt; es muss sich was ändern.“

Todtmoos Grüne halten in Todtmoos bei der Landtagswahl ihren ersten Platz Das könnte Sie auch interessieren

Die niedrigere Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl ist nach Meinung von Bürgermeisterin Janette Fuchs dem Schneefall geschuldet. Die Wahlbeteiligung sank gegenüber 2016 von 63,46 Prozent auf 58,02 Prozent. Die Wahl sei reibungslos abgelaufen. Der landesweite Trend habe sich auch in Todtmoos widergespiegelt, so die Bürgermeisterin.