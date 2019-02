von Joerg Oehler

Lehrerin Sibylle Dietsch feierte am vergangenen Montagnachmittag an der Dr.-Rudolf-Eberle-Schule ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Schulleiter Jörg Oehler würdigte ihre Verdienste an der Todtmooser Schule. „40 Jahre im Dienste des Landes Baden-Württemberg als Lehrerin ist eine bemerkenswerte Leistung“, so der Schulleiter.

Neben der Wissensvermittlung liege der Pädagogin das erzieherische Wirken, der Umgang mit Werten und Normen, sehr am Herzen. In seiner Laudatio hob Oehler die herausragenden Tugenden Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Berechenbarkeit, Einsatzbereitschaft der Jubilarin hervor. Haltung und Auftreten überzeugen als Vorbild, der Umgang mit ihren Schülern sei geprägt von Vertrauen, Interesse, Freundlichkeit und Konsequenz.

Dietsch unterrichtet seit 25 Jahren an der Todtmooser Schule. In dieser Zeit war sie Klassenlehrerin in vielen Eingangsklassen und führte auch unzählige Viertklässler in den Grundschulabschluss. Im Schuljahr 1996/1997 begleitete sie auch eine Neunte Klasse zum erfolgreichen Hauptschulabschluss und absolvierte mit den Schulabgängern eine zehntägige Abschlussfahrt nach Sylt und Hamburg. Sie gilt im Kollegium als anerkannte Kunstexpertin, was sie neben dem Fach Mathematik auch an der Pädagogischen Hochschule Erfurt-Mühlhausen studierte.

Nach einer zehnjährigen Dienstzeit an einer Polytechnischen Oberschule in Freital nahm sie die schulische Laufbahn in Baden-Württemberg auf. Ihre Stationen waren die Grund- und Hauptschule Schönau und die Grundschule Häusern bis sie dann ihre Dienstzeit am 16. August 1993 an der Dr.-Rudolf-Eberle-Schule antrat. Nach der Ansprache erhielt die Jubilarin Sibylle Dietsch die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschriebene Dankesurkunde von Schulleiter Jörg Oehler ausgehändigt.