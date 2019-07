von Andreas Böhm

Fünf scheidende Todtmooser Gemeinderäte wurden von Bürgermeisterin Janette Fuchs aus ihrem Amt verabschiedet. Sie traten aus persönlichen Gründen nicht mehr an oder wurden nicht mehr gewählt. Einige von ihnen wurden für ihre Tätigkeit im Gemeinderat geehrt. Mit Ingomar Franz (Freie Wähler, seit 2014), Barbara Yago (FW, seit 2018), Christine van der Meyden (FW, seit 2009), Bernd Struck (FW, seit 2017) und Engelbert Strittmatter (CDU, seit 1999) scheiden fünf bisher amtierende Räte aus.

Die Ehrenurkunde des Gemeindetages aus der Hand der Bürgermeisterin erhielten Engelbert Strittmatter (20 Jahre) sowie Christine van der Meyden (zehn Jahre). Janette Fuchs sprach den scheidenden Räten Lob und Anerkennung aus und dankte ihnen für den persönlichen Einsatz. „Dieses Amt fordert Opfer an Zeit und Arbeitskraft und birgt ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotenzial“, so Fuchs. Die Rathauschefin zählte einige Projekte auf, die in der vergangenen Amtsperiode des Gemeinderates auf den Weg gebracht und teilweise umgesetzt wurden.

Vieles umgesetzt und begleitet

Sie nannte unter anderem den neuen Wohnmobilstellplatz „An der Wehra„, die Förderung der Elektro-Mobilität, die Unterbringung der Flüchtlinge, die Erarbeitung eines Leitbildes sowie den Ausbau des Glasfasernetzes. „Es wurde einiges realisiert und auf den Weg gebracht“, freute sich die Bürgermeisterin. Für die scheidenden Räte hatte sie als Geschenk eine limitierte Sporttasche mit dem Gemeindewappen, bestückt mit einem Handtuch und einem erfrischenden Tröpfchen, mitgebracht.

Engelbert Strittmatter sprach in einem kurzen Rückblick von einer „tollen Erfahrung“ aber auch von Entscheidungen, die nicht leicht gefallen seien. Der Fraktionssprecher der CDU, Christian Zumkeller, fand ebenfalls Worte des Dankes und sprach von einem fairen und menschlichen Umgang. Zumkeller lobte insbesondere seinen Fraktionskollegen Strittmatter und bezeichnete ihn als „wichtigen Wegweiser“. Prior Pater David lies es sich nicht nehmen, den Ratsmitgliedern für ihre Unterstützung im zurückliegenden Jubiläumsjahr „750 Jahre Todtmoos„ zu danken. „Das Miteinander hat funktioniert“, so der Pater, der ebenfalls ein gutes Tröpfchen „als Trost und zur Freude“ mitgebracht hatte.