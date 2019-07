von Andreas Böhm

Rund um die Gesundheit dreht es sich in der kommenden Woche wieder in Todtmoos. Vom Montag, 29. Juli, bis Samstag, 3. August, gibt es im heilklimatischen Kurort eine Vielzahl von Angeboten, die zum Mitmachen einladen. Organisiert wird die Gesundheitswoche vom Verein Aktives Todtmoos in Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.

Todtmoos Der Startschuss für schnelles Internet fällt am 9. September Das könnte Sie auch interessieren

Eröffnung ist am Montag um 8 Uhr im Alten Kurpark. Die Gäste sind dann zur allgemeinen Gymnastik mit Sonja Opfer eingeladen. Um 18 Uhr gibt es geführte Mountainbike-Touren mit dem Skiclub Todtmoos. Am Dienstag findet im Freibad AquaTreff ab 9.30 Uhr Wassergymnastik statt. Um 18 Uhr wird im Konferenzraum des Kurhauses das Projekt Kur- und Heilwald vorgestellt. Um 18.30 Uhr nimmt Elisabeth Sellin die Teilnehmer mit auf eine Kräuterwanderung. Am Mittwoch steht eine Walderlebnistour mit Revierförster Daniel Lorek um 14 Uhr auf dem Programm. Um 18 Uhr gibt es im AquaTreff Rückenschwimmtechnik mit Daniela Dietsche.

In den Rhythmus des Waldes eintauchen

Der Donnerstag beginnt um 10 Uhr mit Aqua Fitness im Hotel „Der Waldfrieden“ in Herrenschwand. Direkt zum Wald-Spa geht es am Freitag mit Marina Nitz, die bei einer kleinen Tour um 9 Uhr zusammen mit den Teilnehmern in den Rhythmus des Waldes eintauchen möchte. Das Hotel „Rössle“ im Ortsteil Strick hat für die ganze Woche ein Paket geschnürt, welches die Nutzung des Hallenbades sowie gesunde Cocktails und eine wohltuende Rückenmassage beinhaltet.

Todtmoos Hinderung für Amtantritt: Todtmooser Gemeinderat ohne Wolfgang Paul Das könnte Sie auch interessieren

Ziel der Gesundheitswoche ist es, die Menschen für das Thema Gesundheit im Alltag zu sensibilisieren. Im Vordergrund stehen Prävention durch Bewegung und ein bewusster Umgang mit Körper und Geist. Das Schöne an der Gesundheitswoche ist laut Veranstalter, dass es keinen Zwang gibt und kein Leistungsniveau gefordert wird. Der Spaß an Aktivität und Bewegung soll im Vordergrund stehen.

Infos zur Todtmooser Gesundheitswoche im Internet: http://www.hochschwarzwald.de