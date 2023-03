Yoga? Om? Ist das nicht eher so ein Frauending und echte Kerle gehen ins Fitness-Center? Nicht in diesem außergewöhnlichen Kurs im Stühlinger Stadtteil Lausheim.

Im kleinen Dörfchen Lausheim mit seinen etwa 260 Einwohnern haben sich 19 Männer für einen Yoga-Kurs bei Andrea Kohlpaintner-Scherble angemeldet. „Mit fünf, sechs habe ich gerechnet. Als sich so viele gemeldet haben, war ich perplex. Vor dem ersten Kursabend bin ich schon ein bisschen nervös“, gib die Yoga-Lehrerin zu.

Andrea Kohlpaintner-Scherble (65) Yoga-Lehrerin aus Lausheim. | Bild: Gerald Edinger

Als die Männer an diesem Donnerstagabend mit ihren Matten unter dem Arm in der umgebauten Scheune des „Kirchbauernhofs“ eintrudeln, blicken sich manche unsicher um, andere feixen oder machen schon mal eine Übung, die sie zu kennen glauben.

„Wir müssen erst die Basis aufbauen“, erklärt die Yoga-Lehrerin geduldig und plötzlich hören ihr alle aufmerksam zu. Die gebürtige Bayerin aus Rosenheim kommt mit ihrer aufgeschlossenen Art gut an, die Männer sind nun konzentriert bei der Sache. „Alle haben sich darauf eingelassen, sie wollen auch keine Osterpause“, zeigt sich Andrea Kohlpaintner-Scherble beeindruckt vom Willen und Ehrgeiz der Gruppe.

Wer ist Andrea Kohlpaintner-Scherble? Andrea Kohlpaintner-Scherble (64) war als medizinische Fachangestellte lange im Krankenhaus Loreto in Stühlingen in der Röntgenabteilung beschäftigt, kennt daher „jeden Knochen“. Der Orient hat sie immer schon fasziniert, die Begeisterung ihrer Eltern für Yoga konnte sie dagegen lange nicht verstehen. 1989 kam sie nach Lausheim auf den „Kirchbauernhof“. Zur Familie gehörten vier Esel, zwei Ziegen sowie die Kamele Moses und Ramses, die beide aber nicht mehr leben. In Tiengen besuchte sie einen Kurs für ägyptisches Yoga, machte eine Ausbildung für Kinder-Yoga sowie eine Ausbildung an der Yoga-Akademie in Freiburg, parallel dazu absolvierte sie eine Meditationsausbildung, später eine zur Yoga-Therapeutin. Sie lernte vor zwölf Jahren Arabisch und probierte Bauchtanz aus. Die Tür zur Volkshochschule Wutöschingen öffnete sich durch den Kontakt mit Leiterin Annette Loll, die sich gleich für Kinder-Yoga begeisterte. Inzwischen gibt Andrea Kohlpaintner-Scherble hier Kurse für Senioren, Berufstätige und XXL-Frauen. Seit Kurzem hat sie mit Unterstützung der Stadtverwaltung Stühlingen einen 4000 Quadratmeter großen Meditationswald in Lausheim einrichten können. Die Geschichte des Yoga „Tausende von Jahren war Yoga reine Männersache“, erzählt Andrea Kohlpaintner-Scherble. Die Übungen kommen aus der Beobachtung der Natur und tragen aus diesem Grund oft Tiernamen. Das Wissen der „heiligen Männer“ wurde lange Zeit mündlich an die nächste Generation weitergegeben. In den 1970er- und 80er-Jahren entstand in den USA und Europa ein Yoga-Boom. Heute geht es in solchen Kursen um Stressabbau und Entspannung in der Tiefenmuskulatur. Laut Presseberichten macht auch Fußball-Nationaltrainer Hansi Flick Yoga-Übungen.

An der Volkshochschule Wutöschingen leitet sie schon seit einigen Jahren Kurse für XXL-Frauen, Frühaufsteher (Early-Birds), Berufstätige und Senioren. Nur zwei Männer machen dabei mit. Als einer zum ersten Mal als Berufstätiger auftauchte, war er im ersten Moment ziemlich verunsichert, weil er nur Frauen sah.

„Er wurde gut in der Gruppe aufgenommen und ist glücklich damit. Ein 80-Jähriger ist bei der Seniorengruppe unter lauter Frauen der einzige Mann!“, erzählt sie und macht deutlich: „Für ein Fitness-Center wäre ich die falsche Yoga-Lehrerin.“

Therapeutischer Ansatz im Vordergrund

Ihr Weg ist ein anderer – für die medizinische Fachangestellte im Ruhestand, steht der therapeutische Ansatz im Vordergrund. Sie will möglichst vielen Menschen diese Kombination aus Entspannung und körperlichen Übungen näherbringen. „Es macht Spaß zu sehen, wie beweglich die Leute werden und welche Fortschritte sie machen!“

Als sie von Männern aus dem Dorf angesprochen wurde, war sie zunächst skeptisch, später aber offen dafür, einen Kurs ausschließlich für Männer anzubieten. „Außergewöhnliche Sachen zu machen, sind mein Ding“, sagt sie und ist davon überzeugt, dass sich gerade Männer in der zur Yoga-Halle umgebauten Scheune mit ihrem „Industrie-Look“ wohlfühlen.

Darum machen die Männer jetzt Yoga

Alle Teilnehmer haben Gründe, es mal mit dieser besonderen Art von Übungen und Entspannung zu versuchen. Andreas Duttlinger (34) aus Weizen sucht nach einem Bandscheibenvorfall einen Weg etwas für sich zu tun.

Andreas Duttlinger (34) aus Weizen. | Bild: Gerald Edinger

„Als mir ein Kollege aus Lausheim von diesem Kurs erzählte, hielt ich das für eine gute Idee und war sofort dabei.“ Er hätte übrigens keine Probleme damit, wenn es kein reiner Männer-Kurs wäre.

Bei Tobias Selb (41) aus Lausheim war es eine Atemschutzübung der Feuerwehr, die im deutlich vor Augen führte: „Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher – Du solltest zum Yoga gehen.“

Tobias Selb (41) Lausheim. | Bild: Gerald Edinger

Die Initialzündung für die Anmeldung kam allerdings an Fasnacht eher aus einer Bierlaune heraus: „Wir machen was bei Andrea, in einer Gruppe geht‘s halt einfacher. Dann hat sich das in einer WhatsApp-Gruppe verselbstständigt.“

Das Thema Gesundheit ist bei Thomas Held (37) aus Lausheim schon lange auf der Agenda. Schließlich ist seine Frau Physiotherapeutin und sie macht Yoga bei Andrea Kohlpaintner-Scherble.

Thomas Held (37) Lausheim. | Bild: Gerald Edinger

„Zu Hause hat sie mir schon Übungen gezeigt. Als der Kurs angeboten habe ich mir gedacht: was meine Frau kann, das kann ich auch. Schließlich sollte man für seinen Körper etwas tun, bevor es weh tut!“

Weh getan hat es bei Wolfgang Kaiser (60) aus Grimmelshofen schon länger. Der Beruf als Postbote hat Spuren hinterlassen, dann kam eine Knieoperation hinzu.

Wolfgang Kaiser (60) Grimmelshofen. | Bild: Gerald Edinger

Zu Hause hat er ein Laufband, musste aber erkennen, dass es nicht ideal für ihn ist. „Dann bekamen wir einen Schnupperkurs für Familien-Yoga geschenkt, das hat mir gefallen, nun gab es zeitnah diesen Kurs. Ich erhoffe mir von den Übungen mehr Stabilität für meine Gelenke.“

Andrea Kohlpaintner-Scherble hat natürlich die Hoffnung, dass diese Gruppe mehr Männer dazu motiviert, Yoga ganz unvoreingenommen einfach mal auszuprobieren.