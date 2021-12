von Yvonne Würth waldshut.redkation@suedkurier.de

Im Ortschaftsrat Weizen steht ein Wechsel an. Am Donnerstag, 16. Dezember, findet im Vereinsgebäude Weizen um 19.30 Uhr die Verabschiedung von Ortschaftsrat Denis Baschnagel sowie die Einführung und Verpflichtung von Nachrücker Jochen Würth in den Ortschaftsrat statt.

Warum verlässt Denis Baschnagel den Ortschaftsrat?

Im Telefonat aus Indonesien erläutert Denis Baschnagel den Grund, warum er aus dem Gremium austritt. Von Beruf Tabaccoexperte, macht er Tabakeinkauf für ein Schweizer Unternehmen und ist in Indonesien, Brasilien und der Türkei unterwegs, dort, wo der Tabak angepflanzt wird. Seinen Wohnsitz hat er von Stühlingen in die Schweiz verlegt, damit musste er das Amt des Ortschaftsrates niederlegen. In der Sitzung am Donnerstag, in der der Wechsel vollzogen wird, kann Denis Baschnagel nicht anwesend sein, denn er kommt erst an Heiligabend zurück und verreist an Silvester bereits wieder – alles für den Beruf: „Jetzt geht das, momentan bin ich alleine, mit Familie wäre das sehr schwer“, erklärt der 29-Jährige.

Denis Baschnagel (29) aus dem Stühlinger Ortsteil Weizen arbeitet zur Zeit in Indonesien. Da er seinen Wohnort in die Schweiz verlegt hat, musste er sein Ehrenamt als Ortschaftsrat abgeben. | Bild: Privat

Wie blickt Denis Baschnagel auf seine Zeit im Ortschaftsrat zurück?

In seinen knapp zwei Amtszeiten habe Denis Baschnagel viel für Weizen bewegen können, erklärt er: „Vor allem die Feldwege, die waren schon immer sehr schlecht, da konnte man schon Einfluss nehmen“, erläutert er auf die Frage, ob ein Ortschaftsrat überhaupt etwas verändern kann. Der Umbau der Ehrenbachhalle gehört ebenso zu den großen Aufgaben, die er als Erfolg verbuchen könne. Denn es gab auch die Überlegungen, die Halle in Weizen zu schließen und stattdessen in die Stadthalle Stühlingen zu investieren.

Die Sanierung der Ehrenbachhalle Weizen (im Bild rechts) konnte als erfolgreich abgeschlossenes Projekt verbucht werden, bei dem der Ortschaftsrat Weizen eingebunden war. Links ist die Grundschule Weizen zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

„In Weizen gibt es die Schule und den Kindergarten nebenan, da haben wir schon darauf hingedrückt, dass es nicht geht ohne Halle. Man sieht ja, wenn Konzerte aus Schwaningen und Eberfingen sind. Während Corona waren ja auch die Kreisjägerversammlung und die Aktionärsversammlung des Golfclubs in Weizen, das wäre alles gar nicht machbar mit nur einer Halle.“

Gaby Fischer aus Weizen ist Ortsvorsteherin seit 1999. | Bild: Yvonne Würth

Ortsvorsteherin Gaby Fischer gibt Einblick in die Aufgaben des Ortschaftsrates Was gehört in den Aufgabenbereich des Ortschaftsrates? Unser Ortschaftsrat ist, neben der üblichen Arbeit eines Ortschaftsrates, Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Bürger und das Bindeglied zur Stadtverwaltung. Wir schauen permanent, was im Ortsteil nicht optimal läuft und versuchen Abhilfe zu schaffen. In Weizen ist der Ortsvorsteher ebenfalls für das Organisieren, Aufbauen und Schmücken des Christbaums zuständig. Außerdem verwalten wir die Klausenhütte, wir betreuen sie und organisieren Arbeitseinsätze. Was in Zeiten der Pandemie natürlich etwas zu kurz gekommen ist. Außerdem betreuen wir zusätzlich zur Klausenhütte noch zwei Rastplätze. Was waren die arbeitsintensivsten Momente als Ortsvorsteherin? Ich bin seit 1999 Ortsvorsteherin und die wichtigsten Projekte waren die Fertigstellung des Vereinsgebäudes, die Mitgestaltung der Ortsmitte im Zuge des Neubaus der B 315, die Gestaltung des Vorplatzes der Ehrenbachhalle die durch eine Spende unseres Ehrenbürgers Fritz Stotmeister möglich wurde, das Herrichten der Streuobstwiese in Weizen Bahnhof, die Sanierung der Ehrenbachhalle, die Sanierung der Klausenhütte, die Sanierung der Rastplätze, Erschließung des Baugebietes Grubäcker-West, die Aufstellung des Buswartehauses in der Ortsmitte und am Bahnhof, die Begleitung der Glasfaserverlegung im ganzen Ortsteil, der Verkauf des Rathauses mit dem Ausräumen/Umzug, die neue Brücke über den Ehrenbach im Bereich Buchwaldstraße. Dazu gab es aber noch verschiedene kleinere Projekte. Stolz bin ich darauf, dass die Initiative für die Verlegung von Glasfaserleitungen/ schnellem Internet aus dem Ortsteil Weizen kam. Und was waren die emotionalsten Momente? Die emotional stärksten Momente waren sicher die Einweihungsfeiern zur Umgehung B 314 am Bahnhof/Sto, Einweihung Wetterstation von Sto, die Einweihungsfeier des Vorplatzes Ehrenbachhalle, die Umgestaltung/Renovation Ehrenbachhalle mit Außenanlagen und Spielplatz wobei der Ortschaftsrat mitbestimmen durfte und in jüngster Vergangenheit natürlich der Verkauf des Rathauses mit Umzug. Letzteres ist uns sehr schwer gefallen, war aber meines Erachtens die einzig richtige Entscheidung. Wir sind stolz darauf, was daraus entstanden ist. Welche Ziele haben Sie sich vorgenommen bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2024? Bis zur nächsten Kommunalwahl wäre mein wichtigstes Anliegen, dass unser Friedhof, zumindest in Teilbereichen, neu gestaltet wird und wir für Bauwillige Grundstücke anbieten können.

Was beschäftigt den Ortschaftsrat aktuell?

Das aktuelle Projekt der Ortschaftsräte ist der Friedhof Weizen: „Wir haben angefangen, es angestoßen, es ist aber nicht fertig: Der Friedhof in Weizen sieht katastrophal aus. Erst ist der Weg dran, aber auch die Mauern, neu bepflanzen, damit es ordentlicher aussieht, momentan sieht es sehr schlimm aus, da soll was gemacht werden.“

Wer rückt jetzt in den Ortschaftsrat nach?

Der 42-jährige Elektrotechnik-Ingenieur Jochen Würth wurde bei den Kommunalwahlen 2019 ganz knapp nicht in den Ortschaftsrat gewählt. Nach der Verabschiedung seines Vorgängers Denis Baschnagel rückt er nun nach. In der Sitzung am Donnerstag werden erst Hinderungsgründe für sein Nachrücken festgestellt bzw. ausgeschlossen. Anschließend wird er in sein Ehrenamt eingeführt und mit einem Eid verpflichtet. Als Familienvater mit zwei Söhnen im Grundschulalter macht er sich stark für Familien: „Ich finde es sehr wichtig, den Ort für junge Familien attraktiv zu gestalten, sodass sich diese hier sehr wohl fühlen und der Ort für neue Familien interessant ist. Hierbei finde ich den Kindergarten und die Grundschule ein wichtiges Argument.“

Unechte Teilortswahl Die unechte Teilortswahl ist eine Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg, die eine ausreichende und garantierte Repräsentation einzelner Teilorte im Gemeinderat sichern soll. Die unechte Teilortswahl gibt es noch in acht von 32 Kommunen des Landkreis, darunter auch Stühlingen. Zu den Nachteilen gehört das komplizierte Verfahren mit hohem Anteil ungültiger Stimmen und die größere Zahl der Gemeinderatssitze durch Ausgleichsmandate. Der wichtigste Vorteil: Es wird gewährleistet, dass aus jedem Teilort Gemeinderäte kommen.

Wie entstanden Ortschaftsräte?

Mit der Gemeindereform in den 1970er Jahren wurden (unabhängig von den unechten Teilortswahlen) Ortschaftsräte möglich gemacht. Als Nachteil wird angeführt, dass die Ortsvorsteher in den Gemeinderatssitzungen nur mit beratender Stimme teilnehmen dürfen. Zu den Vorteilen gehört, dass die Ortschaftsräte die Belange der Bewohner kennen, sie sind Ansprechpartner für die Bürger und Bindeglied zur Gemeindeverwaltung. Sie haben Vorschlagsrecht in Angelegenheiten der Ortschaft.

Was machen Ortschaftsräte außerdem?

Darüber hinaus engagieren sich die Ortschaftsräte der neun Stühlinger Ortsteile sowie Mitglieder des Pendants, des Offenen Bürgerforum Stühlingen, überaus stark und packen mit an. Sei es beim Streichen von Buswartehäuschen, bei der Putzete oder der Pflege der Rastplätze, hier gibt es zahlreiche Beispiele.