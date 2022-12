von Yvonne Würth

Überraschend für die Bevölkerung wurde im März 2022 das Ergebnis eines Strukturgutachtens vorgestellt. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz stieß aufgrund von jährlich mehr als 20 Millionen Euro Verlust seinen Mini-Standort Stühlingen ab, das Krankenhaus Stühlingen wurde auf Ende Juli geschlossen.

Aus dem Medizinischen Versorgungszentrum wurde im Oktober das Medicum Stühlingen mit gynäkologischer Arztpraxis und allgemeinmedizinischer Praxis, um eine Grundversorgung zu sichern. Geblieben sind die Fachärzte Jörg Schweinfurth und Abdul Zaher Zamani, gegangen ist der ehemalige Geschäftsführer Christian Saurer. Platz für Neupatienten soll es 2023 wieder geben, seit der Eröffnung im Oktober wurden keine neuen Patienten aufgenommen.

Stühlingen Geldsegen für Wasserversorgung: Stühlingen erhält 600.000 Euro Fördermittel

Voll ausgelastet und zufrieden zeigte sich die neue medizinische Leitung der Hans-Carossa Klinik im Mai mit Chefarzt Ralf König und Oberärztin Yasmin Schneeberg, Tochter des im Mai 2020 verstorbenen medizinischen Leiters Akram Habbaba. Die einzige psychosomatische Akutklinik des Landkreises im Bettenplan des Landes sei voll ausgelastet, freute sich Ärztin Inge Kerscher-Habbaba, welche die Klinikleitung zwischendurch übernommen hatte.

Hilfe für die Ukraine Auch das Weltgeschehen hat den Jahresablauf beeinflusst. Russland begann am 24. einen Großangriff auf die Ukraine. Zahlreiche Helfer hatten seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine für Hilfe in Stühlingen gesorgt, Einzelpersonen, Familien und Vereine, auch die Feuerwehr Stühlingen war stark engagiert. Das Ehepaar Sperisen hatte auf dem Gelände der LOG Stühlingen eine Sammelstelle errichtet und Fahrten in die Ukraine mit Spendengütern und zurück mit Flüchtlingen organisiert, der Stühlinger Arzt Peter Haarmann half direkt vor Ort im Krisengebiet.

Krankenpflege hatte es in Stühlingen seit dem Bau des Kapuzinerklosters 1743 gegeben. Doch im Provinzkapitel der Deutschen Kapuzinerprovinz Anfang Juni wurde beschlossen, den Standort des Klosters Stühlingen zum Ende des Jahres 2022 aufzugeben.

„Musik im Kloster“ findet ein Ende

Als Gründe wurden die sinkende Brüderzahl und die wirtschaftliche Situation des Ordens genannt. Die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz verzichtet aufgrund der von der Diözese gewünschten Energiesparmaßnahmen und der personellen Situation auf Gottesdienste im ersten Halbjahr 2023, lediglich zwei Kirchen sollen geheizt werden in den elf Ortsteilen.

So voll besetzt wie selten war die Klosterkirche zum abschließenden Konzert der Reihe Musik im Kloster, welche Bruder Jürgen Mayer initiiert und gepflegt hatte.

Dem Bauförderverein Heilig Kreuz Stühlingen droht das Aus nach 20 Jahren, es konnte in der Hauptversammlung im Dezember kein neuer Vorsitzender gefunden werden. Mit der Schließung des Klosters fand leider auch das beliebte kulturelle Angebot „Musik im Kloster“ von Bruder Jürgen Mayer ein Ende. Dennoch besteht Hoffnung auf eine Fortführung in anderem Rahmen, denn die beiden Künstler des abschließenden Konzerts Sabrina Blatter und Tim Fischer sind fest in Stühlingen verwurzelt.

Verkehr

Einen Lichtblick gab es im November, als der Kreistag grünes Licht für die Reaktivierung der Bahnstrecke Stühlingen-Waldshut bis 2027 gab. Stillgelegt wurde diese 1976, seit einigen Jahren finden zur Schulzeit morgens und mittags wieder Fahrten statt. Beeindruckende Rückblicke und Einblicke, nicht nur zur Wutachtalbahn, gab der Schwarzwaldverein Stühlingen im Juni 2022 mit seiner Ausstellung „Räderwerk – vom Arbeiten und Spielen im Wutachtal.“ Auch von Seiten des größten Arbeitnehmers in Stühlingen gab es im November Lichtblicke, denn Sto bekannte sich mit Plänen für ein neues Innovationszentrum zum Standort Weizen. Die Nutzung eines E-Autos in Stühlingen ermöglichte das Engagement des Ehepaars Ingrid Helmlinger und Gerd Wiesmann im Sommer.

Wasser, Wind und Klärschlamm

Um eine ständige Wasserversorgung auch in den nächsten Jahren trotz der weltweit zunehmenden Wasserknappheit zu gewährleisten, möchte die Stadt Stühlingen das Wasserschutzgebiet erweitern. Dies stieß auf Kritik bei den betroffenen Landwirten.

Für die Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur der Wasserversorgung im Stühlinger Ortsteil Mauchen gibt es Zuschüsse in Höhe von 600.000 Euro vom Regierungspräsidium. Die Kosten für den Bau der Verbindungsleitung zwischen zwei Hochbehältern und den Neubau des Hochbehälters Mühlhölzle sind auf 2,5 Millionen Euro angesetzt, gebaut wird zwischen 2023 und 2025.

Fragen zur Windkraft hatten die Bürger, als im September die im Großholz zwischen Bettmaringen und Mauchen geplanten Windenergieanlagen erläutert wurden. Dass die geplante Komphos-Anlage zur Aufbereitung von Klärschlamm in Bonndorf Nachteile für die Angrenzer in Stühlingen hat, befürchtet die Bürgerinitiative.

Feuerwehr

Die Stühlinger Feuerwehr baute im Herbst flächendeckend ihr Angebot für die Kinderfeuerwehr aus, als „Sirenenläufer Stühlingen“ soll allen Kindern in den zehn Ortsteilen der Einstieg in dieses wichtige Ehrenamt gelingen.

Vereine und Persönlichkeiten

Der Sportverein Stühlingen holte mit einer großen Feier im Herbst seine Jubiläumsfeier nach, gegründet wurde er von 102 Jahren – die Corona-Pandemie hatte die Feier verzögert. Bereits seit zehn Jahren gibt es den Ja-Verein Jung und Alt attraktives Dorfleben Mauchen, der inzwischen mit der Nachbarschaftshilfe und den weiteren Angeboten nicht mehr aus dem Stadtgeschehen wegzudenken ist.

Das Städtlefest Stühlingen wurde im Juli gleich zwei Tage lang gefeiert, das neue Orga-Team hat sein Debüt erfolgreich gemeistert. Mit dem neuen mobilen Jugendcontainer der Stadt Stühlingen, vorgestellt im Oktober, sollen künftig auch die Jugendlichen aller zehn Ortsteile einen Treffpunkt bekommen. Ihren Titel als Deutsche Meisterin in der Scooter-2-Hunde- Kategorie behauptete Jessica Paulsen bereits zum dritten Mal im Herbst.

Verdienstkreuz am Bande für Stotmeister

Die junge Tischtennisspielerin Lena Sadrina spielt wieder für die Tischtennisfreunde Stühlingen und wurde fünfte bei den Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften. Nach neun Jahren als Hauptamtsleiter in Stühlingen wechselt Andreas Mosmann in die Stadt Hüfingen. Daniel Kaiser aus Grimmelshofen wurde im Juli erneut Deutscher Zollmeister.

Er war erfolgreich in der deutschen Zoll-Nationalmannschaft der 19. World Police and Fire Games in Rotterdam. Jochen Stotmeister wurde im Sommer das Verdienstkreuz am Bande verliehen, damit wurde die unternehmerische Leistung und das soziale Engagement des früheren Sto-Vorstandsvorsitzenden gewürdigt.

