von Yvonne Würth

Mit einer Stadtputzete am 20. März will das Offene Bürgerforum Stühlingen, kurz OBS, die Straßen und Plätze in Stühlingen von Müll befreien und für den Frühling auf Vordermann bringen, Betina Bryssinck informiert darüber.

Offenes Bürgerforum Das Offene Bürgerforum Stühlingen OBS ruft zur Stadtputzete am Samstag, 20. März, ab 9 Uhr auf. Eine Anmeldung unter Telefon 07744/929 98 97 bei Yvonne Wengi-Groß ist erforderlich, es werden nur Zweier-Gruppen eingeteilt. Der Start ist am Kirchplatz, Müllbeutel und Verpflegung werden bereitgestellt. Mitzubringen sind Besen, Eimer und ein Kratzer. Infos zum OBS gibt es von Betina Bryssinck unter Telefon 07744/843 und E-Mail (bbryssinck@gmail.com).

Die Stadtputzete: Jedes Jahr zwischen Fasnacht und Ostern ruft das OBS zur Stadtputzete auf, um das Ortsbild zu verschönern. Das OBS-Team habe sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, damit alles coronakonform ablaufen kann, erläutert Betina Bryssinck am Telefon. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, es wird dann jeweils zu zweit an einem bestimmten Abschnitt gearbeitet. Treffpunkt am 20. März um 9 Uhr ist der Kirchplatz. Müllbeutel und Verpflegung werden bereitgestellt, von dort aus machen sich die Pärchen auf den Weg zu ihrem Arbeitsabschnitt. Besen, Eimer und ein Kratzer sollen von jedem selbst mitgebracht werden.

„Ich denke auch, dass sich Mitglieder der Vereine melden. Sonst haben wir auch die Schule gefragt, ob die Schüler eine Runde drehen, was dieses Jahr nicht geht. Es wäre schön, wenn sich auch Eltern und Schüler bereit erklären, mitzumachen und eine Runde drehen.“ Ein Vorteil hat die anhaltende Corona-Pandemie: Dieses Jahr muss das Konfetti nicht aus den Anlagen gesammelt werden, da die Straßenfasnacht ausfiel. Obwohl die Narrenzunft sehr gründlich im Anschluss putzt, treten erst nach der Schneeschmelze die nicht kompostierbaren Konfettireste zwischen den Pflanzen ans Tageslicht. Unter anderem werden die Bereiche rund um das Schulzentrum und die Stadthalle sowie an der Bahnstrecke entlang von Müll befreit. Auch manche versteckten Stellen, die für Treffen genutzt werden und entsprechend unordentlich hinterlassen, gehören dazu. Die Bahnhofstraße, Lorettogasse, der Weg zum Schwimmbad, Gässle Stocker, es gibt einiges zu tun. „Selber etwas aufheben ist der Gedanke, der angestupft wird mit der Aktion“, wünscht sich Betina Bryssinck. Sie hat sich bereits umgesehen: „Es war schon schlimmer. Man staunt allerdings, das Zeug neben dem öffentlichen Mülleimer liegen zu sehen, aber es hat schon schlimmer ausgesehen.“ Der Abschlusshock der Stadtputzete findet in normalen Jahren mit einer gemütlichen Runde bei der Metzgerei Gut statt. Für dieses Jahr hat sich das OBS-Team bereits eine kontaktarme Alternative ausgedacht.

Der Start der Stadtputzete ist am Kirchplatz, Müllbeutel und Verpflegung werden bereitgestellt. Mitzubringen sind Besen, Eimer und ein Kratzer. Im Bild ist das OBS beim Verteilen der Martinsgänse in Schule und Kindergarten zu sehen( von links): Jens Bryssinck und Bea Bernauer-Huying vom OBS sowie Rektorin Susanne Schlatter und Brigitte Hauser von der Hohenlupfenschule Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Das OBS: Aufgrund der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg gibt es in der

Gemeinde Stühlingen für alle Ortsteile einen gewählten Ortschaftsrat, dem jeweils ein Ortsvorsteher vorsteht. Im Juni 2016 entschied der Stadtrat Stühlingen, die unechte Teilortswahl beizubehalten. Alternativ zu den Ortschaftsräten hat sich für den Kernort Stühlingen, der keinen Ortschaftsrat hat, aus den Reihen der Bürgerschaft das Offene Bürgerforum Stühlingen gebildet. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat das OBS schon einiges bewegen können. Finanziert durch Einnahmen aus dem Pärklefäscht im September und dem Stand mit Selbstgebasteltem und Glühwein am Weihnachtsmarkt sowie durch Spenden wurde das Ortsbild verschönert, außerdem hatte das OBS schon zahlreiche Aktionen durchgeführt oder mitgemacht: Eine Tulpenpflanzaktion brachte zum Frühjahr leuchtend bunte Farben in die Stadt, auch bei der Aufwertung des Spielplatzes bei der Stadthalle durch die Elterninitiative war das OBS beteiligt. Das Friedhofseingangstor, die Bepflanzung des Friedhofparks und die Nothelferkapelle Stühlingen gehörten bereits ebenso zu den Projekten des OBS. Ein Thema war auch die Restaurierung der Gedenktafel an der Friedhofsmauer. Der Stein erinnert an 21 Arbeiter, die beim Bau der Wutachtal-Bahn 1887 bis 1890 ihr Leben verloren hatten. Für die Gestaltung des gärtnergepflegten Grabfeldes in der Friedhofsanlage wurden Spenden gesammelt. Außerdem gibt es regelmäßige Aktionen im Jahreskreis: Das Verteilen der Martinsmännle im Kinderland und der Hohenlupfenschule konnte im November trotz Corona kontaktarm durchgeführt werden. Lichterglanz gibt es in der Adventszeit mit dem geschmückten und beleuchteten Christbaum beim Schürgarten und der Beleuchtung des Rathauses. Die Ortseinfahrt wird mit Lichterkegel und Geschenke-Schlitten in weihnachtliches Flair versetzt.