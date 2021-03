von Yvonne Würth

In der Reihe über die Kirchensanierungen der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen geht es heute um die beiden Gotteshäuser in Wangen: St. Michael in Oberwangen und St. Wendelin in Unterwangen.

Sanierung abgeschlossen: Nach Renovierungen des Innenraums (1934/35), des Turms und Chorraums (1972 bis 1974) und der Außenfassade (2006) besteht aktuell kein Sanierungsbedarf in St. Michael in Oberwangen, erläutert Pfarrer Karl-Michael Klotz auf Anfrage: „In Wangen wird momentan nichts investiert, da es dort bereits große Investitionen gab und die Kirche gut dasteht. Was fehlt, ist ein altersgerechter Zugang; die Treppen hinauf zur Kirche sind für Ältere beschwerlich.“

„Die Gottesdienste in Unterwangen sind hier auch zu erwähnen, die monatlich stattfinden, nur jetzt wegen des Abstands, wie in Oberwangen, ausgesetzt sind. Hier möchte ich, wie in Grimmelshofen und Blumegg, in der wärmeren Zeit Gottesdienste im Freien anbieten, oder wenigstens in größeren Räumen, welche die Abstandsregeln besser zulassen.“

Die Kirche St. Michael Oberwangen: Die Pfarrkirche in Oberwangen wurde im gotischen Stil im ausgehenden Mittelalter erbaut. Ab 1275 war Wangen eine eigene Pfarrei, wurde jedoch 1435 der Pfarrei Bettmaringen zugeteilt. Die Wandmalereien in der Kirche wurden 1607 von Wangener Familien gestiftet. 1885 wurden die Kirche sowie der neugotische Altar renoviert.

