Die Chronik des Stühlinger Schwimmbads

Ursprünglich nutzte die Stühlinger Jugend den Kanal beim Heimburgergelände als Bademöglichkeit, bis die Anlage 1954 abgebrochen wurde. Der Sportverein Stühlingen bemühte sich jahrelang, die Stadt zur Schaffung eines Strandbades zu bewegen, bis das Freibad im Weilertal am aktuellen Standort schließlich am 6. August 1961 eingeweiht werden konnte. Als die Heizungsanlage 2001 ausgefallen war, wurde die Öffnung des Schwimmbades aufgrund der finanziell angespannten Situation der Stadt Stühlingen jedes Jahr heiß diskutiert. Bis einige engagierte Stühlinger die Sache in die Hand genommen hatten und den Verein Schwimmfreunde Stühlingen im Juli 2004 gegründet hatten, Vorbild war der Förderverein Schwimmbad Mauchen, der 2024 bereits sein 30-jähriges Bestehen feiern kann. Im Mai 2006 wurde das Schwimmbad Stühlingen erstmalig unter der Regie der Schwimmfreunde eröffnet. Seither wurde das Bad in unzähligen Arbeitsstunden zusätzlich zum Badebetrieb und Kiosk-Betrieb komplett saniert. Nach 18-jähriger erfolgreicher Vorstandsarbeit übergaben Frank Pieper, Horst Neumann und Friedbert Pabst das Amt im November 2022 an die nächste Generation. Dies ist nachzulesen in der Chronik auf der Vereinswebsite www.schwimmfreunde-stuehlingen.de