Lange Jahre nutzten die Bewohner die Discounter entlang der B314 am Ortseingang Stühlingen, mit der Eröffnung des C&L am 9. Juni können sie nun bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Ortsmitte einkaufen. Über das Warenangebot freuen sich insbesondere Schüler und Lehrer des nahen Schulzentrums und die Bewohner der Pflegeeinrichtung In den Brunnenwiesen.

Regelmäßig gut belegt sind Tische und Stühle vor dem neuen Lebensmittelladen C & L in der Ortsmitte von Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Teilnahme am Stühlinger Herbst Beim Stühlinger Herbst am Sonntag, 24. September werden entlang der Hauptstraße Stände von Direktanbietern aufgestellt, außerdem findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Der Lebensmittelladen C&L wird ebenfalls daran teilnehmen. Es gibt verschiedene Programmpunkte auf dem Kroneplatz bei der Narrenzunft Hungrige Stühlinger und im Kirchgarten bei der Stadtmusik Stühlingen, darunter eine Tanzgruppe. Auch wird eine Hüpfburg aufgebaut. Der Kontakt zu C&L ist möglich per Mail ebiluca@t-online.de , die Internetadresse ist www.cafelebensmittel.de , auch auf Instagram ist C&L zu finden.

Die Besitzer Luca Ebi und Chirin Youssef waren bereits ein Jahr lang auf der Suche nach einem eigenen Ladengeschäft gewesen, bis sie die Anzeige von Landimmobilien Thekla Korhummel gefunden hatten. „Wir haben große Konkurrenz hier, aber die Lage hat uns gut gefallen, mitten in der Stadt“, so Chirin Youssef bei der Eröffnung. Gleichzeitig für die Initialen der beiden Inhaber steht C&L auch für Café und Lebensmittel.

Luca Ebi ist einer der beiden Inhaber des neuen Lebensmittelladens C & L in der Ortsmitte Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Mit den Öffnungszeiten von montags bis samstags jeweils von 7 bis 18 Uhr haben sich die beiden Pendler aus Konstanz ein beachtliches Arbeitspensum vorgenommen. Im Café gibt es neben frischen Brötchen und Brot auch selbstgemachte Leckereien, wie Baklava, Falafel to go, frisch gepressten Orangensaft oder ein individuell gestaltetes Frühstücksbüffet. Das Paar legt Wert auf regionale Produkte (Blattert Mühle Wellendingen), es gibt täglich frische Backwaren (Bäckerei Knöpfle Blumberg) sowie Obst und Gemüse (Gemüse Reichenau).

Geschäft hat schon jetzt treue Kundschaft

Über die nutzerfreundlichen Öffnungszeiten freut sich Cornelia Cipa-Jung vom HGV sehr: Die Öffnungszeiten ab 7 Uhr finde ich für Berufstätige noch angemessen, da kann man im Vorbeigehen noch ein frisches Brötchen mitnehmen auf dem Weg zur Arbeit oder etwas Süßes.“ Sie sieht ebenso wie andere Kunden noch Optimierungsmöglichkeit im Warenangebot. Für Tobias Beil vom HGV könne vor allem die Obst- und Gemüseabteilung noch optimiert werden.

Kaffee und Unterhaltung, sehen und gesehen werden, darüber freut sich diese Gruppe beim Besuch des Lebensmittelladens C & L in der Ortsmitte Stühlingen. Von links: Johann Zeller, Reinhard Schmitt, Konrad Grüninger, Conny Friedrich, Beatrix Zeller. | Bild: Yvonne Würth

Einer der regelmäßigen Kunden ist Roland von Briel, er kommt drei- bis viermal wöchentlich immer um die Mittagszeit, um seinen Kaffee zu trinken: „Da ist dann reger Verkehr auf der Straße, immer rauf und runter, wenn die Schule fertig ist am Mittag.“

Er erinnert sich noch an die Zeit, als die Busse anstatt das Schulzentrum den Krone-Platz angefahren hatten. Eigentlich jeden Dienstag ist das Ehepaar Zeller hier anzutreffen, um den Kaffee bereits vor zehn Uhr morgens genießen zu können. „Man sieht alles und man wird auch gesehen“, so Johann Zeller.

Roland von Briel (83) aus Stühlingen gehört zu den regelmäßigen Kunden des neuen Lebensmittelgeschäfts C & L in Stühlingen. Er trinkt drei- bis viermal in der Woche seinen Kaffee am Mittag und beobachtet den regen Busverkehr ins Schulzentrum. | Bild: Yvonne Würth

„Eine Bereicherung für die Innenstadt“

Alle Befragten heben besonders die Freundlichkeit bei C & L hervor. Während für die Erwachsenen der Kaffee ein muss ist, freuen sich die Schulkinder mittags über die Portion Pommes sehr. Manche haben mehr Zeit mitgebracht, nach dem schnellen Kaffeegenuss geht es für Doris Würth gleich weiter mit der Arbeit, dennoch genießt sie die Unterhaltung und die gute Laune am Tisch.

„Das neue Geschäft ist definitiv eine Bereicherung für die Innenstadt. Die Kombination mit dem Café ist eine tolle Sache und wird, so wie es den Anschein hat, auch schon gut angenommen. Sicher sind auch viele Schüler dankbar über das neue Angebot“, freut sich Patrick Leingruber vom HGV.

„Generell ist es auf jeden Fall für Stühlingen eine Bereicherung und jetzt hoffen wir, dass es auch von den Stühlingern angenommen wird. Wenn ich mal vorbeifahre, sitzt meistens jemand dort im Café und gönnt sich was“, erzählt Manuela Rothmund vom HGV. Bei ihrem bislang einzigen Besuch im Laden freute sie sich darüber, dass sich die Inhaber viel Zeit genommen hatten: „Die Kristin mit ihren 7 Jahren hatte super viele Fragen, die hatten sie ihr alle in einer Seelenruhe beantwortet, ich fands voll süß.“

HGV-Chef Reinhard Schmitt hofft, dass der Laden Bestand hat: „Es ist praktisch für die Anwohner der Hauptstraße und für die Mitarbeiter der Geschäfte ringsum, einen zentralen Punkt, um den täglichen Bedarf zu decken. Ich hoffe, dass die Stühlinger dies honorieren und auch unterstützen. Nicht, dass der Laden in zwei Jahren wieder zumachen muss.“