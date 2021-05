Wie stehen die Chancen für die Öffnung der Schwimmbäder im zweiten Jahr der Corona-Pandemie? Wir haben bei den Verantwortlichen in Stühlingen, Mauchen und Eggingen nachgefragt.

Drei Bäder

In Stühlingen gibt es zwei Freibäder, die nicht mehr von der Kommune, sondern von Vereinen betrieben werden. Die Stadt gewährt sowohl den Schwimmfreunden Stühlingen als auch dem Förderverein Schwimmbad Mauchen jährlich einen Betriebskosten-Zuschuss.

In Eggingen ist die Gemeinde Eigentümerin der Badesee-Anlage. Allerdings war das Bad (samt Kiosk) nach der Umwandlung in einen Naturbadesee jeweils verpachtet. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde belief sich in den ersten Jahren auf 25.000 Euro.