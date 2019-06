von Yvonne Würth

Der offizielle Startschuss für das Glasfaser-Ortsnetz in Weizen konnte am gestrigen Freitag vom Technikstandort (PoP, Point of Presence) aus bei der Ehrenbachhalle Weizen gegeben werden. Nachdem am 27. Mai die ersten Signale für einen Holzfachbetrieb, ein Gasthaus und einen Privathaushalt in Weizen freigeschaltet wurden, ist dies ab sofort für alle Kunden möglich, die über einen Hausanschluss verfügen und einen Vertrag mit der Betreiberfirma Stiegeler IT abgeschlossen haben.

Kostensteigerungen im Rahmen

Bürgermeister Joachim Burger ist zufrieden mit dem aktuellen Stand: „Wir sind gut im Zeitrahmen des für uns geltenden Förderprogramms für den Aufbau eines glasfasergestützten Breitbandnetzes, das Ende 2021 ausläuft.“

Auch was die Kosten anbelangt ist Burger verhalten optimistisch: „Trotz der überhitzten Baukonjunktur halten sich die Kostensteigerungen für das Mammutprojekt der Stadt Stühlingen im Rahmen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, wir müssen gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern Wort halten, dass die Breitbandversorgung in jedes Haus bis 2021 realisiert ist.“

Bis Ende 2021 soll der Glasfaseranschluss der privaten Haushalte in allen Stühlinger Ortsteilen abgeschlossen sein. | Bild: SK-Archiv

Claudius Bauknecht, Leiter des Eigenbetriebs Zukunftsfähige Infrastruktur (ZIS) erinnert daran, dass der letzte Bauabschnitt im Jahr 2020 starten wird: „Der Tiefbau und das Einblasen des Glasfaserkabels brauchen natürlich ihre Zeit, aber der Baubeginn ist überall wie geplant.“ Begeisterte Rückmeldungen erhielt er bereits von zufriedenen Kunden aus Weizen: „Ein Monteur hatte extra im Gasthaus Kreuz gebucht wegen der guten Internetverbindung.“

„Ein Mehrwert für die Bürger“

Die Finanzierung von ZIS erfolgt über drei Quellen, wie Bürgermeister Joachim Burger erläutert: Zum einen über Fördermittel. „Bis jetzt sind alle abgerufenen Zuschüsse ausbezahlt worden.“ Als Zweites über die Abrechnungen der Hausanschlüsse. Diese werden in nächster Zeit an die Hauseigentümer verschickt, da die Verwaltung abwarten wollte, bis ein Signal geliefert werden konnte: „Wir wollten, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in den Genuss eines Mehrwertes (Stabile Breitbandversorgung über Glasfaser) kommen, bevor die seitens der Stadt Stühlingen erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt werden“, so der Bürgermeister.

Je mehr Nutzer Verträge mit der Firma Stiegeler abschließen, umso besser für ZIS: „Sie helfen uns bei der Refinanzierung, indem Sie Verträge abschließen mit der Firma Stiegeler IT“, empfiehlt Bürgermeister Joachim Burger den Bürgerinnen und Bürgern. Denn dann fließen nicht unerhebliche Pachtzahlungen des Betreibers des Glasfasernetzes Firma Stiegeler IT an die Kommune: „Die Refinanzierung des gesamten Projektes ist über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren vorgesehen.“

Infoveranstaltung Die Infoveranstaltung für den Breitbandausbau in Weizen, Schwaningen und Eberfingen findet am Donnerstag, 27. Juni um 19 Uhr in der Ehrenbachhalle Weizen statt, auch die Interessierten der übrigen Ortsteile sind willkommen. Einzelberatung gibt es zusätzlich am Donnerstag, 4. und 18. Juli von 14 bis 18 Uhr im Rathaus Stühlingen. Um in den Genuss einer bis zu 400 MBit/s schnellen Datenübertragung zu kommen, ist ein abgeschlossener Signalliefervertrag. Es gibt unterschiedliche Tarife für Internet und Telefonie sowie Fernsehen. Um den Anbieterwechsel kümmert sich das Team von Stiegeler IT, sodass auch die eigene Rufnummer behalten werden kann.