Stühlingen Musherin Jessica Paulsen startet bei der Schlittenhunde-WM in Schweden

Der Erfolg der Stühlingerin Jessica Paulsen bei Schlittenhunderennen setzt sich fort. Bei der Deutschen Meisterschaft in Thüringen belegte die 20-Jährige mit ihren Huskys den ersten Platz. Jetzt peilt Jessica Paulsen die Weltmeisterschaft in Schweden im März an.

Die Stühlingerin Jessica Paulsen konnte einen weiteren Erfolg beim Schlittenhunderennen erzielen. Am vergangenen Sonntag erzielte sie auf Schnee beim internationalen Rennen der Deutschen Meisterschaft 2018 im Schlittenhundesport den ersten Platz und wurde zur deutschen Meisterin gekürt. Sie war im Thüringer Wald in der Kategorie "SP 2 RNB1" mit ihren beiden Siberian Huskys Speed und Winner gelaufen. Bereits im Dezember errang sie ihren ersten Titel in Mühlberg/Drei Gleichen, dort war sie ohne Schnee mit dem Scooter (Roller) gestartet.

Nun peilt sie die Weltmeisterschaft in Schweden an, die Rennen finden vom 8. bis 11. März im schwedischen Sveg statt. Jessica Paulsen und ihre Hunde fahren für Training und Rennen im Lastwagen-Konvoi von Christof Diehl mit. Der erfolgreiche Züchter und Musher (Schlittenhundführer) aus Eberbach/Lindach führt den Zwinger Icebell's FCI und wird mit seinem Team einschließlich insgesamt knapp 30 Hunden in Schweden am Start sein.

Ein Filmteam des SWR kam am Dienstag vorbei, um für die Landesschau einen dreiminütigen Beitrag über die erfolgreiche junge Stühlingerin zu drehen. Der Ausstrahlungstermin wird Anfang März sein, genaueres wird noch bekannt gegeben. Redakteur Andreas Waetzel, Kameramann Maximilian Schneider und Moritz Rebholz hatten sich einige Stunden Zeit genommen, um Jessica Paulsen kennenzulernen und verschiedene Einstellungen zu drehen. Nach einer gemütlichen Vorbesprechung wurde gleich im heimischen Wohnzimmer gedreht. Jessica wurden allgemeine Fragen gestellt, ob sie vom Erfolg überrollt worden sei, ob sie als Frau unter den anderen Mushern als Konkurrentin angesehen wird, und wie ihre Zukunftspläne aussehen.

Auch wollte das Filmteam die beiden Hunde gerne in Aktion sehen. Als zweiter Drehort wurde der Pferdehof von Jessicas Mutter Angela Paulsen ausgewählt. Derzeit leben dort 13 Pferde, davon sind neun Pferde im Rentenalter. Hier zeigte sich Jessicas erste Liebe, sie überzeugte mit ihrer Aussage, dass sie mit Pferden und Hunden sowohl beruflich als auch privat ihr Leben lang arbeiten möchte.

Für den dritten Drehort wurde eine ihrer täglichen Übungsstrecken ohne störende Strommasten ausgewählt, denn Moritz Rebholz hatte die Kameradrohne mitgebracht. Die dritte Kamera wurde auf dem Dogscooter angebracht, dem pedallosen Fahrrad, mit dem Jessica die Hunde immer dann trainiert, wenn kein Schnee liegt. Während des Aufbaus bei Minusgraden gestand Jessica, dass sie eher nicht der Wintersporttyp ist und sich bereits auf den Sommer freut. Dann liegt der Schwerpunkt auf dem Pferdesport, die Hunde sind abtrainiert und laufen nur noch zum Spaß mit: „Dabei sind sie immer, beim Schwimmen oder auch zu Hause, sie gehören einfach dazu.“