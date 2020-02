Das vormittägliche Verkehrschaos in der Stühlinger Hauptstraße wird sich wohl in nicht allzu ferner Zukunft entspannen. Im Gewerbegebiet „Sulzfeld“ hat die Deutsche Post DHL Group ein 9500 Quadratmeter großes Grundstück erworben. „Dort soll ein neuer Zustellstützpunkt gebaut werden“, teilt die Pressestelle der Post DHL Group auf Anfrage mit. Für Bürgermeister Joachim Burger eine erfreuliche Nachricht: „In der Hauptstraße kommt es beim Be- und Entladen an der Post immer wieder zu gefährlichen Situationen. Es ist sehr positiv, wenn sich die Lage dort entspannt.“

Die Post-DHL-Gruppe Der Deutsche Post Postdienstleister, die DHL, bietet internationalen Expressversand, Frachttransport, Planung und Steuerung der Waren-, Informations- und Geldflüsse über die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette (Supply-Chain-Management) und E-Commerce-Lösungen (Handel über das Internet), heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Das nächstgrößere Verteilzentrum ist das Briefzentrum in Freiburg, das DHL Paketzentrum befindet sich in Lahr im Schwarzwald, informiert das Unternehmen.