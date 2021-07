von Werner Probst

Über ein gutes Vereinsjahr konnte in der jüngsten Hauptversammlung des FC Bergalingen im Vereinsheim Bilanz gezogen werden. Corona bedingt kam der Spielbetrieb weitgehend zum Erliegen, doch die sonstigen möglichen Aktivitäten wurden genutzt, um das Vereinsleben weiter zu fördern.

Vorsitzender Martin Schmid und Schriftführer Sven Schlachter zogen über das vergangene Vereinsjahr Bilanz. Auf der negativen Seite war das Ende der laufenden Verbandsrunde Ende Oktober zu verzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt musste auch der Trainingsbetrieb komplett eingestellt werden. So wurden bereits am sechsten November die Fußballtore auf dem Sportplatz abgebaut. „So früh wie noch nie“, sagte Schriftführer Sven Schlachter. Zu den erfreulichen Ereignissen gehörte, dass Matthias Hertweck als neuer Trainer der ersten Mannschaft verpflichtet werden konnte.

Trainingsbetrieb läuft wieder

Vor wenigen Wochen wurde der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und am 10. Juli in der Willaringer Gemeindehalle der Bezirkstag des Südbadischen Fußballverbandes durchgeführt. Dem FC Bergalingen wurde für die gute Organisation vom Bezirksvorsitzenden gedankt. Jugendleiter Ralf Kohlbrenner berichtete über die Arbeit seines Teams, die auch in der Winterzeit nicht ruhte, sondern zu neuen Ideen herausforderte. Zu einer großen Herausforderung wurde das Schnuppertraining für unter Zehnjährige.

Mehr als 50 Kinder nutzten die Gelegenheit, sich ein Bild über die Vereinsarbeit zu machen und wurden anschließend mit einem Turnbeutel belohnt. Die Jugendabteilung hat derzeit einen absoluten Mitgliederhöchststand. Um 30 Neue ist die Abteilung gewachsen, so dass derzeit 150 Jugendliche und Kinder im Verein aktiv sind und von 20 Trainern und Betreuern ausgebildet werden.

Paco Exposito berichtete über den Spielbetrieb der Damenmannschaft, die fünf Spiele absolvierte und davon vier Spiele gewinnen konnte. Kassierer Thomas Kohlbrenner konnte über eine gute Kassenlage berichten. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte, dass zahlreiche Firmen die Vereinsaktivitäten sponserten. So konnte die Jugendabteilung mit Kapuzen-Pullovern ausgestattet und neue Trikotsätze angeschafft werden. Zu einem Erfolg wurde im Berichtsjahr wiederum der Christbaumverkauf beim Sportplatz. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Bäume verkauft.

Auszeichnung für sechs Jugendliche

Ehrenamtsbeauftragter Bruno Müller konnte sechs Jugendliche für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft auszeichnen. Mehrere Vereinsvertreter überbrachten ihre Grüße, ehe unter der Wahlleitung von Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt, der auch die Grüße der Gemeinde überbrachte, die Teilneuwahlen des Vorstandes stattfanden. Einstimmig wiedergewählt wurde Vorsitzender Martin Schmid, Kassierer Thomas Kohlbrenner, Beisitzer Dominik Vogt und als sportlicher Leiter Markus Wassmer. Neu im Vorstand wird Tamara Banholzer als zweite Kassiererin sein, da Diana Merkle sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Der FC Bergalingen hat mehr als 500 Mitglieder. Zwei Herren- und eine Damenmannschaft und Jugendmannschaften in allen Altersklassen nehmen am Spielbetrieb teil. Vorsitzender ist Martin Schmid, Tel 07765/9178771. Weitere Informationen im Internet (www.fc.bergalingen.de).