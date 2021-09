Die Tour

Die Laufzeit für den Rundwanderweg beträgt vier Stunden. Der Weg ist 12,8 Kilometer lang und mittelschwer. Er verläuft im Westen am Pirschweg entlang und umrundet Hütten im Norden. 273 Höhenmeter müssen überwunden werden. Ideal ist ein Start am Wanderparkplatz Solfelsenweg oder am Parkplatz bei der Fliegerklause. Feste Schuhe sind empfehlenswert, Kinderwagen nicht empfohlen. Infos gibt es bei der Tourist-Info Rickenbach, Telefon 07765/92 00 17, und im Internet: www.hotzenpfad.de