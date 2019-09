Rickenbach (psc) Zwei qualifizierte Handwerksbetriebe in der Gemeinde Rickenbach haben zusammen in Modernität, Qualität und Service investiert: Die Firmen Kohlbrenner und Fliesen Schneider geben im Rickenbacher Gewerbegebiet „Im Schaffeld“ in einem neuen Ausstellungsraum Einblicke in ihr Leistungsspektrum. Kunden, die sich nach einem neuen Bad umschauen, haben somit eine einzige Anlaufstelle – alles in einem also, von der Armatur bis zur Badewanne, vom Duschkopf bis zur Toilette, Fliesen inklusive.

Wo früher die Druckerei Huber war, bekommt die Kundschaft nun auf 125 Quadratmeter Fläche bei einem Rundgang vor Augen, wie ihr zukünftiges Wunschbad aussehen könnte. Die Beratung könnte kompetenter nicht sein: Roland Kohlbrenner, auf dessen Betriebsgelände sich der Ausstellungsraum befindet, ist Klempner- und Anlagentechnikermeister, Sascha Schneider ist Geschäftsführer von Fliesen Schneider mit Sitz in Hottingen. Der Fliesen-, Platten- und Mosaiklegemeister arbeitet schon eine Weile Hand in Hand mit Roland Kohlbrenner, was beim Errichten eines neuen Bades nur Vorteile bringt: kurze Wege, schnelle Abklärungen.

Kohlbrenner hat seinen Sitz seit 23 Jahren im Rickenbacher Gewerbegebiet. Dessen Einsatzgebiet erstreckt sich vom Hochrhein und Hotzenwald bis in die Schweiz. Auch Fliesen Schneider, 1988 von Dieter Schneider gegründet, hat sich seither einen guten Ruf als kompetenter Partner in der Region erworben. Die beiden Fachbetriebe haben viele Referenzen aufzuweisen. Der Clou an dem neuen Ausstellungsraum ist, dass jeder Schritt zum neuen Bad transparent und in Absprache mit den Kunden erfolgt. Das heißt: Von der Planung in 3-D bis hin zum kompletten Musterbad ist alles an einem Ort zu sehen und kann besprochen werden. „Was wir in der Planung haben, haben wir im Original da“, erklärt Roland Kohlbrenner.

Und das ist reichlich viel: Accessoires fürs Bad, Armaturen, Spiegel, Badmöbel, Waschtische, komplette Duscheinrichtungen mit oder ohne Fugen, Badewannen, Toiletten in verschiedenen Ausführungen sowie eine Whirl-Pool-Wanne mit Soundsystem, Beleuchtung und Lichttherapie. Ein Augenmerk richten die beiden Fachbetriebe auch auf die Barrierefreiheit, wie in der Ausstellung zu sehen ist.

Das Leistungsspektrum von Fliesen Schneider wird verdeutlicht durch einen Musterschrank mit 60 verschiedenen Wand- und Bodenfliesen sowie eine Auswahl an Terrassenplatten im Freigelände – „alles, was das Herz begehrt“, wie es Sascha Schneider auf den Punkt bringt. Die Zusammenarbeit beider Firmen, zwischen Installateur und Fliesenleger, kommt der Kundschaft zugute.

„Wir arbeiten zusammen, haben ein System“, erklären Roland Kohlbrenner und Sascha Schneider. Die Mitarbeiter beider beiden Firmen werden auch zusammen geschult, wodurch gewährleistet ist, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung sind.