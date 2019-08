von sk

Dorothea Balissat, Ladies Captain des Golf Clubs, im Anschluss an das Turnier: „Als Ladies Captain des Golfclubs Rickenbach freut es mich jedes Jahr wieder, dass wir am Pink Ribbon Turnier die Idee der Brustkrebs-Prävention unterstützen können. Auch dieses Jahr versuchten wir mit 44 Ladies — eine der höchsten Teilnehmerinnenzahlen der letzten Jahre — ihrer Organisation zu helfen. Die Damen sind sich der Brustkrebsthematik bewusst und viele haben schon in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis betroffene Frauen getroffen, betreut, unterstützt.“ Neben der hohen Aufmerksamkeit, welche durch die Pink Ribbon Deutschland Damentag-Serie Jahr für Jahr generiert wird, werden von den Damen auch

Spendengelder gesammelt. Die Erlöse machen auch das Projekt Pink Kids möglich – eine Initiative von Pink Ribbon Deutschland, in der Jugendliche, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation helfen.