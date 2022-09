Hütten/Rickenbach – Am Wochenende heben auf dem Flugplatz in Hütten die Drachen ab. Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, findet zum zehnten Mal das Familien-Drachenfest mit Unterstützung des Medienpartners SÜDKURIER statt. Die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald LGH erwartet zahlreiche Teilnehmer – nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet, sondern auch aus der Schweiz, aus Frankreich, Holland und Österreich. Beginn am Samstag ist um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Der Eintritt zum Familiendrachenfest ist frei. Es wird lediglich eine Parkgebühr von drei Euro erhoben. Nach Einbruch der Dunkelheit sollen am Samstagabend beleuchtete Drachen beim Nachtfliegen eine geheimnisvolle Stimmung erzeugen. Eine Feuershow vom Zirkus Papperlapapp und Feuerwerk ist an dem Abend zudem geplant.

Was macht das Wetter? „Wir beobachten das Wetter ganz genau und sind aufgrund der aktuellen Prognosen optimistisch gestimmt“, berichtet LGH-Vorstandsmitglied Ramona Riesterer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Am Samstag besteht die Möglichkeit, dass es zwischendurch kurz regnet und dann wieder die Sonne hervorkommt. Der Sonntag ist nach den jetzigen Vorhersagen ganztägig trocken. Und: „Mindestens so wichtig ist, dass es am Wochenende hoffentlich eine angenehme Brise gibt, damit die vielen Drachen auch aufsteigen können“, so Ramona Riesterer, „auch das sieht gut aus“.

Bleibt also nur zu hoffen, dass die Besucher in großer Anzahl und mit vielen bunten Drachen erscheinen. Klar ist jetzt schon: „Wir werden das 10. Familien-Drachenfest am Wochenende durchführen und freuen uns auf ein tolles und abwechslungsreiches Programm und viele begeisterte Besucher“, blickt Ramona Riesterer voraus. Ähnlich sieht es Volker Przybilla aus Wehr, Drachenbauer und Mitinitiator der Veranstaltung: „Das Familiendrachenfest ist der Renner.“ Die Drachenexperten Rainer Neuner und Martin Schob werden an beiden Tagen durch das Programm führen. Da die Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren wenig Gelegenheit hatten, ihre Drachen vorzuführen, aber viel Zeit, um neue Ideen zu verwirklichen, darf mit Spannung erwartet werden, was sie Neues aus ihren Drachentaschen ziehen.

Neben Synchron-Vorführungen von Lenkdrachen wird es auch eine Lenkdrachen-Flugschule geben. Die Hotzenwälder Segelflieger freuen sich jetzt schon darauf, den Besuchern an den zwei Tagen einen bunten Himmel über Hütten zu präsentieren. Neben Synchron-Vorführungen auf Musik, werden wieder unzählige Drachen in allen Größen und Formen aufsteigen.

Hinzu kommen die hoffentlich vielen Drachen der Besucher, denn auf der Wiese, die sonst den startenden und landenden Flugzeugen vorbehalten ist, steht ausreichend Platz zur Verfügung, um mitgebrachte Fluggeräte steigen zu lassen.

Das 10. Familien-Drachenfest auf dem Flugplatz in Hütten, Gemeinde Rickenbach, findet von Samstag, 10., bis Sonntag, 11. September 2022 statt. Mit dabei sind Drachenclubs und Piloten aus Holland, Österreich, Schweiz und Deutschland. Veranstalter ist die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald LGH. Bewirtung: Samstag ab 11 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr durch die Segelflieger. Der Eintritt ist frei, die Parkgebühr beträgt drei Euro.

http://www.drachenfest-huetten.de