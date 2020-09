Die Wahlen, die unter der Leitung von Ortsvorsteher Dieter Muck stattfanden, standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Erbsranze Schränzer Hänner: Zum Vorsitzenden wurde Thomas Schäuble, zu seinem Vertreter Matthias Stoll, zum ersten Kassierer Markus Gerteis und zum Jugendwart wurde Dominik Arzner gewählt. In ihren Ämtern wurden Kostümwartin Janina Lauber, Dirigentin Sandra Grimm, Schriftführerin Yvette Fuchs und zweiten Kassierer Mirco Lauber bestätigt. Daniel Löhrer und Matthias Stoll wurden für zwei weitere Jahre zu Kassenprüfern gewählt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Erbsranze Schränzer Hänner wurde der Vorstand gewählt (von links): Janina Lauber (Kostümwartin), Sandra Grimm (Dirigentin), Yvette Fuchs (Schriftführerin) wurden wieder gewählt. Dominik Arzner (Jugendwart), Thomas Schäuble (Vorsitzender), Markus Gerteis (erster Kassierer) und Matthias Stoll (Stellvertreter) wurden neu gewählt. Der zweite Kassierer, Mirco Lauber, fehlt auf dem Bild. | Bild: Reinhard Herbrig

Mit zwölf Auftritten, die am 16. November 2019 in Wittenschwand begannen und am 26. Februar 2020 mit dem traditionellen Fischessen in Hänner endeten, konnte der Verein auf eine erfolgreiche Fasnachtsaison 2019/2020 zurückblicken. Dies erklärte der scheidende Vorsitzende Stefan Grimm, bei der Jahreshauptversammlung, die am Samstagabend im Schmiedledicksaal in Hänner stattfand. Sein Tätigkeitsbericht wurde durch die humorvoll vorgetragene Chronik von Janina Lauber, Daniela Stoll und Yvette Fuchs, ergänzt, die die 35 Gäste und Mitglieder mit Schmunzeln zur Kenntnis nahmen und mit einem kräftigen Applaus belohnten. Vier neue Mitglieder, Julian Lauber, Felix Schmidle, Jonas Friese und Sabine Langendorf wurden einstimmig aufgenommen. Auch für die neue Saison stehen weitere 13 Anwärter auf die Mitgliedschaft Gewehr bei Fuß.

Die Dirigentin, Sandra Grimm dankte ihren 23 musikalischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für ihren Einsatz, den guten Zusammenhalt und den guten Besuch von 29 Proben und zwölf Auftritten, bei denen fünf nur fünfmal und weitere fünf Mitglieder nur ein bis vier Mal gefehlt haben. Die Krone für die beste Probenbesucherin – sie fehlte bei keinem Auftritt und keiner Probe – durfte sich Elena Lauber aufsetzen. Insgesamt lag die Anwesenheitsquote bei 87,8 Prozent.

Ob die Fasnacht 2021 stattfinden wird, steht wegen Corona noch in den Sternen. Die Proben finden seit Juni wieder statt. Und wenn es 2021 nichts wird, dann auf jeden Fall 2022. Mit „Bliebet brav“ beendete Sandra Grimm ihren Bericht. Den Kassenbericht, den Mirco Lauber erstellt hatte, trug in seiner Abwesenheit Janina Lauber vor. Er schloss mit einem kleinen Plus ab und wurde von den Kassenprüfern Daniel Löhrer und Matthias Stoll genehmigt.

Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Markus Gerteis und für zehn Jahre Vanessa Löhrer mit einem Präsentkorb geehrt. Für zehn Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Reinhard Fuchs, Thomas Gersbach und Christian Löhrer eine Urkunde.