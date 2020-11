von sk

Für das Murger Weltlädeli war es sofort klar, sich an der Aktion #fairwertsteuer des Weltladen-Dachverbands zu beteiligen. Dabei wird die seit dem 1. Juli 2020 reduzierte Mehrwertsteuer nicht an die Kunden weitergegeben, sondern an einen Fonds zur Unterstützung von Handelspartnern, die ganz besonders von der Krise betroffen sind.

Kunden unterstützen Aktion

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt erfasst, die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind jedoch besonders stark betroffen. Für sie gibt es in der Regel keine Rettungsschirme oder staatlichen Zuschüsse. Umso mehr sieht es das Weltladenteam als selbstverständlich an, sich in dieser Situation solidarisch mit ihren Fair-Handelspartnern zu zeigen. Im dritten Quartal 2020 konnte das Weltlädeli so einen Betrag von fast 600 Euro an den Unterstützungsfond überweisen.

„Unsere Kunden tragen diese Solidaritätsaktion gerne mit und unterstützen mit ihrem Einkauf im Weltlädeli die Produzenten im globalen Süden jetzt erst recht“, fasst Claudia Caputo, Mitarbeiterin im Weltlädeli, die Stimmung unter der Kundschaft zusammen und führt weiter aus: „Gute Produkte zu einem fairen Preis kaufen. – So einfach geht gelebte Solidarität. Wir freuen uns über jeden neuen Kunden im Laden.“

Auch das Murger Blumenfachgeschäft Immergrün beteiligt sich an der Aktion #fairwertsteuer und konnte ebenfalls einen stattlichen Betrag an die Aktion überweisen.

Der faire Handel sichert die Existenz tausender Menschen im globalen Süden. Sie leben und arbeiten unter ungleich schwierigeren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass die Verbundenheit zwischen Produzenten und Konsumenten weiter gestärkt wird.