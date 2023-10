Murg-Niederhof – Die Vertreter der Blasmusikvereine des Bezirks 7 des Blasmusikverbands Hochrhein (BVH) sind im Bürgerhaus in Niederhof zusammengekommen. Gastgeber war die Feuerwehrmusik Murg, die zur Begrüßung in kleiner Besetzung spielte. Bezirksvorsitzender Peter Matt blickte auf 2022 zurück. Zum zweiten Mal fand ein Ensemble-Workshop statt, der gut angenommen wurde. 30 Personen aus dem Bezirk haben teilgenommen. Die Einnahmen aus dem Ensemblekonzert von 1200 Euro wurden als Spende an eine Organisation in Lauchringen übergeben, die das Geld an die Erdbebenopfer in der Türkei weitergleitet hat.

Bezirksvorsitzender Peter Matt sprach ein Lob für die Konzerte der Vereine aus. Auch Bezirksdirigent Klaus Siebold lobte die Leistung. Er hob die Wichtigkeit von Fortbildungen hervor. Auch die Bezirks-App, vor allem ein Veranstaltungskalender, habe sich bewährt. Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum sprach von „einem wichtigen Beitrag zum Kulturgeschehen“, den Blasmusikvereine leisten. Außerdem erfülle man durch das Ehrenamt eine wichtige soziale Aufgabe. Dabei täten sich besonders Peter Matt als Bezirksvorsitzender und Klaus Siebold als Bezirksdirigent hervor, die wiedergewählt wurden. Sie warben für frischen Wind in ihren Ämtern. Vizepräsident Ralf Eckert informierte über Neuigkeiten des Blasmusikverbands.

Er wies auf den C1-Kurs, der im zweijährigen Turnus angeboten werden soll, und die Coaching-Angebote in den Vereinen hin. Er verkündete eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, die nicht für den Neubau der BDB-Akademie, sondern für den ideellen Bereich eingesetzt werden. Die Eröffnung der Akademie wird voraussichtlich im Januar oder Februar stattfinden. Ein austragender Verein für das Bezirksmusikfest 2024 konnte nicht gefunden werden. Die nächste Bezirksversammlung trägt die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg aus. Damit nicht jedes Jahr Freiwillige gesucht werden müssen, wurde ein rollierendes System vorgeschlagen, das Peter Matt organisieren möchte.